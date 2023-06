Estrellas Orientales anuncia completan cuerpo de coaches de próxima temporada

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas Orientales completaron su cuerpo de coaches para la próxima temporada de béisbol profesional, anunció este jueves el gerente general del club, Manny García.

El equipo con sede en San Pedro de Macorís, presentó a Miguel Bernard como coach de tercera base y Elvis Peña (coach de primera base). También al venezolano Héctor Giménez y Junior Zamora como asistentes del coach de bateo.

Asimismo, anunciaron a Alexis Candelario (coach de bullpen); a Tyler Mark (asistente del coach de picheo); y Jaime del Valle (coach de control de calidad).

El equipo destacó mediante una nota de prensa que, Bernard, un receptor en su época de jugador, tiene ya varios años como coach de las Estrellas. Lo mismo que el ex jardinero Zamora, un antiguo jugador del club, como es el ex receptor y ex inicialista Giménez, quien fue importado como refuerzo en la postemporada 2018-2019, cuando el equipo se coronó campeón.

Candelario, quien repite como coach de bullpen, fue integrante de ese equipo campeón, como relevista del mismo.

Peña es un antiguo intermedista en la Liga Dominicana (Escogido), nativo de San Pedro de Macorís y quien jugó en Grandes Ligas con Rockies de Colorado y Cerveceros de Milwaukee. Tiene varios años (11) como coach en la Liga de Verano de la República Dominicana. En la actualidad es coach del cuadro interior con el equipo sucursal de los Bravos de Atlanta. Dirigió dos veces en la Liga de Nicaragua, durante el invierno.

Las Estrellas ya habían anunciado antes a sus coaches de banca (Wilton Veras); de picheo (Juan Sandoval); de bateó (Josué Pérez).

Antes de eso, anunciaron la renovación del contrato de su mánager, Fernando Tatis, por las próximas tres temporadas.

El próximo torneo de béisbol profesional dominicano está señalado para comenzar el 19 de octubre, fecha en la cual las Estrellas recibirán (7:30 p.m.) a los Toros del Este, en el Estadio Tetelo Vargas.

Las Estrellas llegaron a la Serie Final del campeonato en cada una de sus últimas dos ediciones (2021-2022 y 2022-2023).

Relacionado