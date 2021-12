Estrellas inician este martes ruta hacia clasificación al Round Robin

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas inician hoy la ruta definitiva hacia la clasificación para el Round Robin, la segunda etapa del torneo de béisbol profesional, a la cual asistirán 4 de los 6 equipos que compiten en la justa. Líderes del torneo, con récord de 18-12, a las Estrellas les restan 10 partidos por celebrar para agotar su calendario de Serie Regular, igual que a los otros cinco equipos, dos de los cuales (Leones del Escogido y Toros del Este) luce difícil puedan darles caza, en el intento por llegar al Round Robin.

Las Estrellas tienen una ventaja de 4 juegos sobre el Escogido (14-16) y de 6 juegos con relación a los Toros (12-18). Por lo cual, el “número mágico” para no ser superadas en la tabla de lugares por cada uno de esos equipos es 7 y 5, respectivamente.

No obstante, esos equipos, en virtud del reglamento de competencia aprobado para el actual torneo, podrían disputarle a las Estrellas, por ejemplo, el derecho de uno ellos avanzar a la segunda etapa del torneo, en lugar de las Estrellas, en caso que la diferencia a favor del equipo de la enseña verde respecto a uno cualquiera entre Leones y Toros sea solo de un partido.

En tal caso, se celebraría un mini playoff, en el cual las Estrellas tendrían que ganar uno de tres partidos extras.

Por tal razón, aunque los números mágicos para que las Estrellas aseguren quedar por delante de Escogido y Toros, en efecto son 7 y 5, para clasificar para el Round Robin son 8 y 6; tomando en cuenta las combinaciones de victorias de las Estrellas y/o derrotas de uno cualquiera de los otros dos equipos mencionados. Se apoyarán en pitcheo Las Estrellas se apoyarán en lo que ha sido su punto fuerte a lo largo de la temporada, para alcanzar la clasificación a la postemporada: su cuerpo de lanzadores (abridores y relevistas), el cual tiene el segundo mejor promedio de carreras limpias permitidas (2.88) y el mejor promedio de bateadores que permite le lleguen a la primera base (WHIP), el cual es de 1.11.

Su rotación de lanzadores abridores para los próximos seis partidos, los cuales serán en días seguidos, estará integrada así: hoy (7:00 p.m.), Henry Sosa frente a los Gigantes del Cibao (Estadio Julián Javier). El miércoles, Reiver Sanmartin Vs. Toros (Estadio Francisco Micheli). El jueves, Radhamés Liz Vs. Licey (Estadio Tetelo Vargas). El viernes, Andy Otero Vs Licey (Estadio Quisqueya Juan Marichal). El sábado, Edwin Uceta Vs. Escogido (Estadio Tetelo Vargas). El domingo, Evan MacLane Vs. Gigantes (Estadio Tetelo Vargas).

Después de esos seis partidos, podría darse alguna de las combinaciones de victorias y derrotas, sino ambas, que colocarían a las Estrellas fuera del alcance de Leones y Toros. Si resulta ser fuera del alcance de ambos, entonces, la tropa que dirige Fernando Tatis habría obtenido su boleto hacia la postemporada.

