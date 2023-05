“Estrellas de la Opinión” sale del aire pese a raiting; Jaime Rincón agradece apoyo del Grupo Medrano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El programa «Estrellas de la Opinión», que hasta ahora se transmitía por Estrella 90, saldrá del aire pese al gran raiting que ha conseguido.

Así lo informó el comunicador Jaime Rincón, quien agradeció el apoyo que le brindó Grupo Medrano.

Rincón, quien formaba parte del elenco del programa, dijo estar sorprendido con la noticia la cual recibió vía telefónica.

«El equipo de talentos y de producción de “Estrellas de la Opinión”, acaba de recibir la información de que el programa no saldrá más al aire. Grupo Medrano, dueño y comercializador del programa, informó vía llamada telefónica, que mañana no tendremos programa. “Na’ a criar otro”. Hasta el momento no poseo más información, nos informaron que tendremos una reunión en los próximos días. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron y porque resistieron hasta ahora», informó Rincón.

«No deja de sorprender la información, hace dos semanas nos reunimos para pasar balance y se nos comunicó que los rating estaban muy buenos. Agradecido de la audiencia que nos apoyó, ustedes son el UHU, el coqui, el imán, los que pegan, la máxima, candelier, Ramón Orlando… los amo, nos vemos/escuchamos en la próxima. Gracias doña Rosa, don Roberto y todos los del equipo de ventas y publicidad de Grupo Medrano», agregó en un mensaje en su cuenta de Twitter.

