Estrella destaca inversión en salud del Gobierno en el Cibao; deja entrever Abinader le quedan 5 años

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El presidente del Senado Eduardo Estrella, enalteció este viernes las obras que en el sector salud el presidente de la República Luis Abinader ha realizado en su período de gobierno en la región del Cibao.

En su intervención en la «Ruta de la Salud», que lleva por nombre” Cambia Tu Estilo de Vida”, realizada en el distrito de Santiago Oeste, enfatizó “Si eso lo ha hecho este presidente en dos años y medio, imagínese lo que va a hacer en los cinco años y medio que le quedan de gobierno”.

Estrella precisó que el área de la salud siempre ha sido de gran interés para el jefe de Estado, por ende, puso como ejemplo la inversión realizada para el suministro del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/cal).

Asimismo, pronunció “El director de Senasa anunciaba en el día de ayer que tienen 7 millones 200 mil dominicanos afiliados y eso hay que darle un aplauso, el pueblo dominicano tiene su seguro médico”.

El Senador destacó el trabajo de construcción y reparación en el sector hospitalario, apuntando al Hospital Regional José María Cabral y Báez, Hospital Municipal de Navarrete y la pronta inauguración del hospital de San José de las Matas.

“Como el Hospital Cabral y Báez (que fue dejado en el abandonado en un momento determinado) y en muchos centros de atención primaria que se están haciendo inversiones como recientemente que se van a inaugurar el gran hospital de San José de las Matas y se está remodelando y reconstruyendo el hospital de Navarrete de Villa González”, expresó.

En ese mismo orden, sugirió a la población acudir a las jornadas de la ruta de la salud este viernes 14 y el sábado 15.

“A esta gente yo le digo aprovechen porque estas jornadas no son solamente curativas, sino también preventivas y está demostrando que este sector salud no está esperando que ustedes vayan al hospital si no que ellos están viniendo donde ustedes”, señaló.

