Estrella de Tik Tok muere a los 37 años

EL NEUVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – Stacey Pentland, estrella de TikTok y madre de cuatro niños, falleció el pasado jueves a los 37 años en Newcastle, Inglaterra, luego de una batalla contra el cáncer que compartió con sus seguidores desde las redes sociales.

“Es con gran tristeza tengo que decirles que nuestra hermosa Stacey falleció esta tarde. ¿Puedo pedirles que respeten la privacidad en este momento difícil”, dice un mensaje compartido por su familia en su cuenta de TikTok.

Según People en español, hace 19 meses a Pentland se le diagnosticó cáncer de linfoma, y en abril de 2020 decidió abrir su cuenta de TikTok, en la que compartiría los tratamientos que tuvo que atravesar en su batalla contra la enfermedad.

Enseguida la joven madre llegó a tener más de 200,000 de seguidores y más de 5.5 millones de likes.

“Nunca en un millón de años pensé que esto me pasaría a mí, pero le puede pasar a cualquiera”, dijo a inicios de año a Chronicle Live.

“Comencé porque me sentí increíblemente solo cuando me diagnosticaron [el cáncer] y no quería que nadie más se sintiera así. Ahora he recibido miles de mensajes de apoyo, personas que dicen ‘gracias a ti fui al médico, encontraron mi cáncer temprano’ “, declaró.

En sus mensajes compartió videos de sus tratamientos, visitas al médico, en los que también aparecían su esposo Anthony, y sus cuatro hijos: Chloe, Sophie, Geordie y AJ.

