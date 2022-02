Estrategia explícita

Hay un furibundo nacionalista; y por lógica, ultraderechista que uno no sabe, a ciencia cierta, aunque su identificación lo delata, cual es su real candidato de cara al 2024: si Leonel Fernández, el actual mandatario o, Abel Martínez. Con esas cartas se la pasa en las redes sociales (sobre todo, en Twitter), pues su “partido” es un nombre-familia de más de cuarenta años de existencia que hizo la mutación política Trujillo-Balaguer-Leonel. Con esa trayectoria vital (herencia política-ideológica), propugna por dos furibundas razones: el Muro en la frontera -que para él se hizo realidad hace apenas días (¡mentiras!)- y una inusitada animadversión hacia el PLD, pero mas que todo a su presidente y cúpula.

Sin embargo, esa animadversión, en el fondo y superficie, es una estrategia explicita: promueve a Abel Martínez -algo raro, pues su preferencia oscila entre el actual mandatario y Leonel Fernández- apostando a otra división en el PLD, pues según sus cálculos-“análisis” no hay posibilidades de que, su objetivo-estrategia, pierda; y si tal evento sucede no habría otra explicación que “fraude” del “danilato” -su frase de conjuro y radicalización-. Pero esa estrategia no corre sola, pues también corre la de su otro candidato que aspira -¿cuándo no?- a armar su “aparato”-feudo con lo que sus acólitos, bocinas-periodísticas, bots (peones-asalariados o programados) e “izquierdistas de derecha” suelen llamar “el viejo instrumento”.

–

Como vemos son dos estrategias bastante explicitas que procuran, sin que ninguno de la cúpula-PLD le salga al frente, una suerte de cisma insalvable, de cara a 2024, pues en su lógica política dan como un hecho que Abel actuará, en cualquier escenario, como uno suyo. Interesado por esa certeza, de los fundamentos reales de la primera estrategia, inquirí a un avezado cuadro político peledeísta que apoya a Abel que qué creía de esa apuesta-posibilidad, y calmadamente me dijo: “Francisco, Abel Martínez esta tan interesado en ser presidente e identificado con su partido como que fuera del mismo tendría que esperar el cumplimiento de una ley biológica; y luego, enfrentarse a una disputa-herencia”. Honestamente, el amigo, no me convenció mucho, pero al menos me dejó claro la determinación de su precandidato.

Finalmente, no sé qué pasa con un viejo corolario o realidad sociológica que se cumple en casi todo nuestro sistema de partido: que el que no tiene un borracho-respondón no gana elecciones. Tal parece que, al PLD, les están faltando respondones (que también responda, en su mismo vulgar-léxico, al de fin de semana pasada -valga la disgregación-). De lo contrario, las dos estrategias seguirán “…su agitado curso”, como decía un extinto locutor y recreador de lo cotidiano.

Por Francisco S. Cruz

