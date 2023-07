Estratega Digital revela en Latinoamérica el 95 % de la gente tiene acceso al internet

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El estratega Digital de Campañas Políticas, Sergio José Gutiérrez, reveló este sábado que en Latinoamérica alrededor del 95 % de la gente tiene acceso al internet.

Gutiérrez, dijo que en el 2010 se hablaba de los medios masivos de comunicación, como era la televisión, la radio y la prensa, cuando los nuevos medios alternos era lo nuevo como el “internet”.

Sin embargo, afirmó que eventualmente el mundo evolucionó y les llamaron los medios tradicionales, que hoy son medios que prácticamente no existen.

“Pero el dato interesante es que el 75 al 85 % de este continente no ha visto un segundo de televisión abierta o leído una letra de algo impreso en más de un año”, refirió.

“La realidad del mundo ahora es mediada por un aparato llamado celular, para bien o para mal y es muy poca la gente que sigue viendo los medios tradicionales, es más, nuestro cerebro aprendió a discriminar la publicidad que no sea digital”, subrayó.

Asimismo, indicó que existen dos riesgos importantes para los políticos, el primero tiene que ver con que la gente no ha evolucionado y no ha madurado en entender que es una persona y no puede ser perfecto en todos los ámbitos, pero sí para el cargo que es electo.

“No tiene que ser perfecto familiarmente, en sus modales y el riesgo para el político es que se le demanda perfección en todo, sobre todo si es mujer, al hombre le pueden perdonar muchas cosas pero a la mujer no”, sostuvo.

Mientras que el otro riesgo del político, según Gutiérrez, es que se convierte en el personaje que es, tras significar que si una persona dice una mentira veinte veces se la cree hasta el mismo.

Argumentó, que el mundo vive un momento marcado por un fenómeno llamado la “post verdad”, en lo que estaría inmerso Latinoamérica, donde cada quien coloca a su prejuicio la misma información.

