Estratega de Abinader cita los tres graves errores de DM; dice gobierno perdió su dinero con las “bocinas”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El principal asesor y estratega de la campaña presidencial de Luis Abinader citó los tres graves errores que él considera cometió el ex presidente Danilo Medina que impidieron que Gonzalo Castillo ganara la Presidencia de la República.

Mauricio de Vengoechea define a República Dominicana eminentemente clientelista, “de manera que el uso y abuso de los recursos se multiplicó en la campaña y pandemia basado en que “tenemos que ayudar a los que perdieron sus empleos, y eso hizo que el desinterés por la política no mirara hacia Luis, sino hacia el partido, ni al candidato, sino el Gobierno en busca de ayuda”…..

Los tres grandes errores que le costaron mucho son: el primero, fue la corrupción en las compras de Salud, hubo sobre precios como ha ocurrido en muchos países de América Latina, absurdos en las compras de los test para hacer pruebas, mascarillas, ventiladores, fue escandaloso lo que ocurrió.

Además, habló de los rumores de que un hermano de Danilo Medina era quien estaba detrás de esas compras, y obviamente el PRM lo denunció, pero “allá no pasaba nada porque el Procurador General siempre ha sido un hombre nombrado por el Presidente y hace lo que él dice.

El segundo error que cometieron fue que todas las ayudas le pusieron la marca del candidato; el salchichón de mucho consumo popular traía la imagen de Gonzalo, lo mismo ocurría con los panes, bolsas de arroz, habichuelas, pero todas las ayudas venían con Gonzalo. “Eso fue tan exagerado que las flotillas de Obras Publicas las pintaron con la imagen de Gonzalo, aunque ya él no era Ministro de Obras Públicas, sino el candidato”, sostuvo.

A juicio del estratega en comunicación política, “el tercer gran error cometido fue el toque de queda, donde la gente tenía que meterse a las 5 de la tarde hasta las 5 de mañana del día siguiente, pero el PLD salía a hacer las entregas de ayudas en las noches. “Salían todos los dirigentes del PLD a entregar todos esos productos en los barrios en las noches”, manifestó.

“La gente no es tonta, sabían que estaban violando el toque de queda, por lo que estos tres errores le salieron muy caros, en virtud de que el Rally Round The Flag no les funciono y su candidato no subió”, precisó.

Gobierno perdió su dinero con “las bocinas”

“Todos los programas estaban contratados por el gobierno y sus “bocinas”, pero la gente ya no les creía. Me da pena cómo Miguel Guerrero, que es un intelectual, un tipo equilibrado en manejo de comunicación, haya terminado como bocina del Gobierno”, dijo Mauricio, quien considera no se merecía ese calificativo.

Calificó de otro error el que las bocinas informaran que era mentira que Abinader había contraído Covid-19, haciendo todo tipo de ataques y guerra sucias.

“Las bocinas nos ayudaron porque dijeron que era falso el Covi de Luis y la tendencia de la caída subió”, adujo.

De Vengoechea, en un relato académico en el “Seminario Comunicación Política Digital”, donde fue invitado, informó que al final de la campaña política “muchos periodistas y los propios dueños de medios terminaron apoyando la campaña, se volcaron en favor de Luis porque ya lo veían ganador”.

“La gente reaccionó en contra de las bocinas y les dijeron se van”, afirmó.

Para ganarle al PLD: ¡12 asesores internacionales ¡!!! Y una mujer campeona en imagen.

Ante la “campaña sucia y estos ataques hubo que montar 5 bunker de defensa a través de las Redes Sociales y medios digitales para defendernos de esa guerra sucia”. “Tuvimos un equipo de especialistas, yo me he preocupado por tener un equipo con los mejores de todos los temas de campaña: 12 consultores algunos dominicanos muy talentosos”.

El ataque sistemático del rival de LA, obligo a Mauricio De Vengoechea a integrar a su equipo asesores de México, España, Nueva York, Argentina Chile y otros países. Destaco que el día de las elecciones Domingo 5 de Julio cuando el PLD pensaba se robaría las elecciones: no lo lograron porque habíamos descubierto donde tenían el dinero con lo cual comprarían los votos el día anterior, los denunciamos, no a la Policía, y colocamos un delegado en cada mesa, supervisor, al final ganamos en primera vuelta, la mayoría calificada en el Senado, pasando el PLD a convertirse en tercera vuelta”.

Concepto de “Penco” dañó a Gonzalo

El acto de presentación del candidato de DM, donde no le permitió hablar y quien hablo fue el, Danilo y lo califico como el Penco: “Gonzalo es un penco de candidato”.

Según la narrativa del asesor venezolano el candidato del PLD, Gonzalo Castillo tenía un problema de concentración que no le permitía hilar dos ideas, contestar dos preguntas al mismo tiempo, tenía muchos problemas en el fraseo de ideas y el concepto penco terminó haciéndole daño, pero fue Danilo quien definió a su propio candidato.

Tema digital, clave en la campa de Abinader.

“Cuando le dio Covi subió 17 puntos y obligó a realizar una campaña vía Zoom con sectores de la sociedad para mantener viva la campaña”, detalló.

Vaticinio para el 2024

Concluyó su exposición de cómo ganó las elecciones Luis Abinader diciendo: “La política dominicana es una política de traición”: Balaguer traiciona a Trujillo, al Partido Reformista, Leonel no ayudó a Danilo 2000 y ganó Hipólito; 2004 Hipólito traiciona a su partido y regresa Leonel; 2008 Danilo dice Leonel no le cumplió; 2012 Leonel dividió la oposición; 2016 Danilo no le cumple a Leonel y en el 2020 Danilo traicionó a Leonel y divide su partido”.

Mauricio De Vengoechea ha asesorado a 23 candidatos que han logrado la Presidencia en sus países, incluido Luis Abinader.