Estoy viviendo con mis padres y hermanas, no sé porque me siento tan sola. ¿Puedo hacer algo para sentirme mejor?

Pregunta de la ciberlectora: Me siento cansada de sentirme sola. Tengo 27 años, vivo con mis padres y hermanas. Estoy haciendo una maestría en contabilidad y auditoría, tengo un buen trabajo, y a veces siento que nada de eso me llena. Debo sentirme bien por lo que tengo o mal por lo que creo me falta. ¿Cómo me puede ayudar?

Respuesta cirberterapeuta: partiendo de tu relato me gustaría que pienses desde cuando sientes ese malestar y si tienes algún recuerdo con el que se asocia esta idea? Lo segundo, que puedas identificar si al hablar de sentirte sola es porque te estas comparando con otras personas que tienen patrones parecidos y piensas que te falta lograr metas que ellos ya han alcanzado? Es importante reconocer, que para hacer o sentir algo se necesita de motivación.

La motivación es una especie de energía que motoraliza a cualquier ser humano; y para esto existen dos tipos de motivación, la extrínseca que tiene que ver con los estímulos que tienes a tu alrededor y te impulsan a alcanzar logros o metas y la motivación intrínseca que tiene que ver con todas las acciones que efectúas por los impulsos interno- se supone que esta se realiza porque te generan satisfacción o compensación, en tu caso particular si sientes que nada de lo que realizas te llena es que no sientes motivos suficientes para hacerlo.

Si has logrado pensar en la primera pregunta que te realicé, sientes que tu familia no se involucra contigo o te obliga a tomar ciertas decisiones que son las que te bloquean la posibilidad de sentirte en una zona de confort? Si piensas que te sientes sola estando junto a tu familia, te explico que la soledad es un estado que no solo tiene que ver con aspectos físicos, sino también con los emocionales y ella tiene que ver mucho en el cómo te percibes. La burbuja emocional en la que te sientes en este momento puede ser un motivo para ver oportuno iniciar un proceso psicoterapéutico para ayudarte a mejorar lo que ya cuestionas. Aquí te dejo unas recomendaciones:

Realiza un cronograma con actividades que sean de autocuidado en donde identifiques con cuales te sientes más cómoda para que la fortalezcas.

Realiza investigaciones de ejercicios que te ayuden a fortalecer tu autoestima.

Investiga y práctica algunos ejercicios que te ayuden en el manejo de la autoconfianza.

Revisa tu agenda de actividades de ocio y crees un balance entre lo familiar, laboral y lo recreativo.

Recuerda que asistir a un proceso psicoterapéutico de bienestar y autorregulación suma.

Por Ivonne Guzmán, MA

Psicóloga clínica