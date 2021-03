Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La 63 edición de los Grammy se celebró anoche desde Los Ángeles (EE.UU.) con una sencilla gala adaptada a la pandemia, sin embargo, pese a las restricciones y protocolos de salubridad, algunas estrellas de la música desfilaron por la alfombra roja destilando lo mejor de sus atuendos, y otras no tanto, para festejar la industria de la música que ha tenido un año particularmente difícil.

Fanáticos de la moda y la música, se dirigieron a la cuenta The Red Carpet Man, que se describe como “la autoridad de estilo dentro y fuera de la alfombra roja”, para votar por sus looks favoritos, y aquellos que no los convencieron tanto.

Estos son los peores looks de los Grammy 2021, según el público.

Doja Cat de Roberto Cavalli

El vestido con plumas de Doja Car tenía la falda más impresionante de la noche y gran un escote, pero el efecto cremallera, sin embargo la parte de arriba pareciera no combina tanto con la de abajo.

Noah Cyrus de Schiaparelli

Schiaparelli suele impresionar a sus seguidores con el dramatismo de sus creaciones, pero algunos expertos de la moda consideran que era demasiado para la figura de la hermana menor de Miley Cyrus.

Megan Thee Stallion de Dolce & Gabbana

La rapero apostó por un tono colorido en víspera de primavera, sin embargo críticos de moda y el público comentaron que el lazo detrás no era favorecedor para su figura.

Julia Michael de Georges Chakra

El blanco y negro suele resultar una combinación elegante y sofisticada, pero en el modelo escogido por Julia Michaels, el efecto no se conseguía.