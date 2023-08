Estos son los mejores peleadores y eventos de lucha de la WWE

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La World Wrestling Entertainment (WWE) a lo largo de su historia le ha dejado a los fans grandes eventos, peleas, entradas, vestimenta y luchadores, que han marcado las vidas de muchos desde la niñez, hasta el punto de llegar a imitar a los grandes peleadores que tiene la empresa estadounidense.

En este contenido reviviremos cada uno de esos momentos que marcó la infancia de los fanáticos.

Luchador con mejor entrada: UnderTaker

Cuando las luces se apagan el «gong» de la campana fúnebre suena, la niebla sale y en imágenes aparece la Luna y el Undertaker sale en lo más alto de la rampa, es de los momentos más espectaculares en la que a lo largo de la historia se vive en una entrada en la WWE.

Mejor vestimenta: Rick Flair

Flair quien usaba una vestimenta diferente en cada lucha era considerado por los fans como el mejor, era caracterizado por su brillo, túnicas coloridas y luminosas, con su forma trascendió el mundo de la lucha libre teniendo un impacto en la cultura pop.

Mejor pareja: The Hardy Boyz

No había lucha más emocionante que la de los hermanos Hardys dentro de un ring en parejas. Estos son definidos como los aéreos especialistas en luchas de sillas y escaleras, y sus logros hablan por sí solos.

Fueron 13 veces campeones mundiales en parejas entre WWE, TNA, ROH y Wrestling Superstar habiendo ganado 6 veces el Campeonato Mundial por Parejas de la WWF.

Mejor evento: WrestleMania 17

Según los fans, este evento fue y será la marca de la historia como la madre de los shows en la WWE, donde se sintió como la culminación de una era. Contó con shows de mega estrellas como The Rock y Steve Austin en el evento principal, y Triple H vs The Undertaker en el evento semi-principal.

Este evento tuvo la mejor agenda de combates en su historia:

La batalla real del truco

Chyna vs Marfil

Taz & APA Vs Derecho a la censura

Eddie Guerrero Vs Prueba

Chris Jericho contra William Regal

kane vs Cuervo vs Shawn Michaels “Gran Espectáculo”

Shane McMahon contra Vince McMahon

Kurt Angle contra Chris Benoit

Undertaker contra Triple H

Edge y Christian contra los Hardy Boyz contra los Dudley Boyz

Steve Austin contra The Rock

La mejor lucha: Triple HHH vs Undertaker WrestleMania 28

Esta lucha marcó el final de una era, al ser la última vez en que se enfrentaba The Undertaker vs Triple H, la racha vs la revancha, donde el árbitro era Shawn Michaels, a quien Undertaker retiró al ganarle en WrestleMania 25.

Este combate se peleó en un escenario temido como Hell in a Cell, donde el «Hombre muerto» salió victorioso en una de las luchas que más duración ha tenido, terminando con un final espectacular de los tres despidiéndose con un abrazo.

Mejor luchador: Kurt Angle

Kurt Angle ha sido catalogado por los fans como el luchador más puro que ha existido en la WWE, debutando en 1999 con un personaje All American, que destacaba su proeza de ser medallista de oro.

El más ganador: John Cena

John Cena es la superestrella amada por la mayoría de fans y el que más veces ha sido campeón mundial de WWE (16), pero también el que ha tenido más reinados como campeón de los Estados Unidos (5).

Mejor finisher: La tumba rompe cuello

Después de casi 30 años es uno de los movimientos más admirados, temidos, formidables y más devastador de la WWE, incluso uno que hace eco de la muerte misma, es difícil imaginar a alguien que sobreviva a un Tombstone.