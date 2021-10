(VIDEO) Estonia Kontaveit gana la Copa del Kremlin al derrotar a la rusa Alexandrova

EL NUEVO DIARIO, MOSCÚ.- La estonia Anett Kontaveit, cabeza de serie número nueve, se alzó este domingo con la Copa del Kremlin al derrotar a la gran revelación del torneo, la rusa Yekaterina Alexandrova. (4-6, 6-4 y 7-5).

Kontaveit, que había eliminado a la española Garbiñe Muguruza en cuartos, se llevó un duelo que se decidió en pequeños detalles.

La rusa, número 37 del mundo, arrancó fuerte en el primer set, pero la tenista báltica le dio la vuelta al partido, en gran medida gracias a su mejor resto.

