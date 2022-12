Estiman “la clase media ha sido la más vulnerable”; no tiene protección social

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El analista político Aneudy Ramírez expuso que la clase media siente al Gobierno como un enemigo, debido a que no cuenta con ninguna protección social por parte del Estado.

Manifestó que el Presupuesto Nacional para 2023, aprobado en ambas Cámaras por un monto de un billón 479 mil millones de pesos, contempla destinar once pesos de cada cien pesos, para protección social, colocándose como la tercera entidad que más aporte recibe.

“La clase menos pudiente está recibiendo once pesos por cada cien pesos que el Estado invierte en el Presupuesto, eso no está mal, porque hay mucha gente pobre, eso indica que aquí hay una pobreza grande, si estamos invirtiendo once pesos a protección social”, indicó.

Comentó que a esos once pesos, se le podrían sumar tres más que serían destinados “a otros servicios sociales”; lo que significaría que catorce de cada cien pesos contemplados en el Presupuesto Nacional serán para “cuestiones sociales”.

“Es preocupante que la falta de generación de riquezas en la República Dominicana se esté chupando casi un 14% de protección y ayuda social, entonces no hay ayuda para la clase media”, señaló.

Esta situación también coloca en estado de vulnerabilidad a la clase media, estimó el comunicador durante la conducción del programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Esto se sería bueno que se pudiera analizar, porque es complejo para la clase media, estamos prácticamente huérfanos, a nosotros nadie nos da combustible, hay que guameársela en las calles, a la clase media no se le rebajan los precios, no hay bono de nada, por eso creo que eso debe reconsiderarse”, señaló.

De igual forma, detalló “que por cada cien pesos hay vente y dos que se va para educación, vente para intereses de la deuda pública, lo que significa que estamos pagando más dinero de lo que le estamos distribuyendo a cualquiera de las entidades públicas”.

“Salud, nueve pesos, Gobierno Central, este Presupuesto tiene ochenta y siete mil cuarenta y seis millones, lo que equivale a un 7% del presupuesto para manejo del Gobierno Central”, indicó.

“Le sigue energía, con seis pesos de cada cien pesos. Transporte, cinco pesos de cada cien, otros servicios económicos, sesenta y cinco mil millones de pesos. La justicia, orden público y la seguridad, eso incluye Procuraduría, jueces, tribunales, Policía Nacional, el Ejército, cuatro pesos por cada cien pesos”, expuso.

