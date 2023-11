Estévez Lavandier cree debe haber comunicación entre TC y PJ para evitar choque de trenes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, aspirante a juez del Tribunal Constitucional (TC), consideró que debe haber una comunicación y un diálogo permanente entre la alta corte en la que aspira estar y el Poder Judicial (PJ), para evitar «choque de trenes».

«Postulo que debe de haber siempre, y creo que ha habido, una comunicación, un diálogo constante y permanente entre ambas cortes, pero el TC no debe solamente tener ese diálogo con el Poder Judicial, sino con los demás poderes del Estado, a los cuales controla», expresó Estévez Lavandier ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el Palacio Nacional, a donde asistió para ser entrevistado en las vistas públicas.

«El choque de trenes se puede evitar siempre que cada órgano respete las competencias del otro. A mi juicio, tanto en la Constitución como en la ley adjetiva están muy claras las competencias de uno u otro órgano, y siempre y cuando el TC no se inmiscuya en temas de legalidad, que le corresponde exclusivamente al PJ, no habrá problemas», enfatizó.

El jurista señaló que el choque de trenes «ese era uno de los temores cuando se estableció el TC en el 2010, de si se elegía o se optaba por una sala a lo interno de la Suprema Corte de Justicia, como en algunos países, o se elegía el tema de la creación de un TC, que fue la decisión que finalmente prosperó. Se traían a coalición esos temas de choque de trenes entre TC y SCJ en esos países que al igual que nosotros tienen dos órganos jurisdiccionales separados».

Sin embargo, dijo que «gracias a Dios, nosotros elegimos al TC y esos choques no se han dado. Lógicamente ha habido algunas fricciones o confrontaciones jurídicas no personales entre el TC y la SCJ en uno u otro caso, que ni siquiera ha trascendido».

Irrecusabilidad a jueces del TC

Al referirse a la irrecusabilidad a jueces del TC sostuvo que «tiene una finalidad muy sencilla, y es que lo que trata de preservar el legislador es el cuórum para poder decidir en el TC».

«Estamos hablando de un órgano compuesto por 13 jueces, que es unitario, es decir, esos jueces no tienen quien los supla. Si admitimos que las partes pueden recusar los jueces, podemos dar una licencia para que se inhabilite el cuórum calificado, que lo establece la Constitución (…) automáticamente se recusan 5 jueces, ya ese órgano no puede decidir y no hay quien pueda decidir», expresó el candidato a juez del TC.