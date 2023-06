Esteury Ruiz superó a Rickey Henderson en bases robadas

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND — En 1979, a sus 20 años, Rickey Henderson se integró a los Atléticos de Oakland a mediados de temporada y se robó 33 bases como novato. Así empezó una carrera de 25 años que lo condujo al Salón de la Fama y que lo vio convertirse en el rey de la base robadas del béisbol.

Cuarenta y cuatro años después, otro jugador veloz con el uniforme verde y dorado parece estar iniciando su propia carrera prolífica en las bases.

Con par de estafadas en la derrota de los Atléticos por 6-1 ante los Filis en Oakland el viernes, el dominicano Esteury Ruiz llegó a 35 bases robadas esta temporada y de espera manera, superó a Henderson por la segunda mayor cantidad de bases robadas por un novato en la historia de Oakland. El dominicano está en buena posición de romper el récord de 42 establecido por Mitchell Page en 1977. El sábado sumó su robo 36 del año.

“Es especial”, dijo Ruiz acerca de superar a Henderson. “Sé que me comparan mucho con él cuando se trata del robo de pases. Dicen que nada es inalcanzable, pero diría que [su récord de bases robadas de todos los tiempos] es inalcanzable. Claro que me hace sentir bien. Me da orgullo haber logrado eso”.

