Esteban Germán: Yo fui el primero en ganar medio millón en Lidom; cobró un año con el Licey, pero no jugó   

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exjugador del cuadro Esteban Germán aseguró que fue el primer jugador en ganar medio de pesos en la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom).

Germán, quien jugó desde el 2001 hasta el 2015 en Lidom, con los Toros y Leones del Escogido, dijo que fueron los propios gerentes de los seis equipos que afirmaron esa versión.

“Los gerentes de todos los equipos me decían, oye, pero tú eres el más caro, porque ustedes saben que los gerentes conocen los contratos de todo el mundo”, expresó Germán al ser entrevistado por Ricardo Rodríguez y Vian Araujo en el programa Abriendo el Podcast, que se transmite por la plataforma de YouTube.

Germán estuvo a punto de ser del Licey

Durante la entrevista el exjugador reveló que estuvo a punto de ser un jugador de los Tigres del Licey, conjunto con el que tuvo en su reserva en la temporada 1999-2000.

Explicó que fue firmado en el 1996 y el entonces gerente de los Azucareros del Este, hoy Toros, Junior Noboa, le dio un bono de 15 mil pesos mediante el cual quedaba firmado con esa franquicia, que no participó en las temporadas 1998 y 99 debido al paso del huracán George que afectó su estadio.

“En el 99, que ahí es que viene el proceso, yo estoy en instruccional en Estados Unidos y me llaman que el Licey te quiere en dominicana para que juegue con ellos. Cuando llegó al país el Licey manda a buscar, yo le explico la situación y le digo, mira yo pertenezco a los Toros, yo firmé con ellos”, narró Germán.

Germán, quien jugó 11 temporadas en Grandes Ligas y cuatro en Japón, continuó diciendo que los ejecutivos del equipo azul le respondieron que los Toros no lo podían firmar porque no estaban activos debido a su receso por el referido fenómeno de la naturaleza.

“Cuando llego al país el Licey me manda a buscar, yo le explico la situación, le digo, miren yo pertenezco a los Toros, yo firmé con ello, y me dicen, no los Toros no te pueden firmar porque ellos tienen dos semanas que no están activos. Tranquilo, nosotros te vamos a dar tanto y le vamos a guardar su dinero para cuando ellos reclamen”, explicó, Germán, quien dijo llegó a uniformarse con el Licey en un doble juego frente a las Estrellas en San Pedro de Macorís.

Narró que para el año siguiente se presentó a los entrenamientos del Licey, que se realizaban en el complejo de Oakland, en La Victoria, cuando de repente una llamada de Junior Noboa hizo variar el movimiento.

“Cuando tomo la llamada Junior me dice, mi niño ¿y dónde es que tú estás metido que yo te he buscado por todas partes?, le digo, practicando con el Licey, y me dice, cómo practicando con el Licey, pero yo firmé con el Licey, ellos me dijeron que usted no me podía firmar”, significó Germán, quien también narró que al año quizás tres o cuatro veces se comían “las tres calientes” y que sobrevivían porque de una casa siempre le mandaban comida.

El nativo de Haina dijo que el caso fue llevado ante el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol en ese momento, Leonardo Matos Berrido, quien al escuchar su versión le dio la razón a los Toros.

Los Toros es el equipo que mejor trata al pelotero

Esteban Germán dijo que el conjunto de los Toros del Este es el que mejor trata a los jugadores en Lidom y que mejor trato le da.

“Los Toros es equipo que mejor trata a los peloteros y que mejor trata a los peloteros. No hay un pelotero que salga de esa organización y salga quejándose”, sostuvo Germán.

Sus jugadores favoritos

Tras ser cuestionado sobre sus jugadores favoritos en Lidom, Germán confesó que el primero es Luis Polonia, Félix José, D Ángelo Jiménez y Pablo Ozuna, a quien consideró como uno de los mejores bateadores derechos de la liga.

