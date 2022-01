Este lunes vencen dos plazos importantes para los dominicanos; conozca cuáles son

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este lunes, 31 de enero, vencen dos plazos “fatales” para los dominicanos, aunque en realidad el vencimiento de los mismos, en un caso y el otro, no aplica para el conglomerado nacional, aunque sí para un amplio margen de la población.

Se trata, primero, de la presentación de la tarjeta que indique la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19, lo que será un requisito indispensable para poder entrar o ingresar a establecimientos públicos y privados de uso público.

Asimismo, este lunes 31 también vence el plazo para la renovación del marbete de vehículos, tras el cual se genera un amplio operativo a cargo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) contra propietarios y conductores de automóviles que no exhiban la etiqueta adhesiva en el parabrisa de sus medios de transporte.

En cuanto a la tarjeta de vacunación con la tercera dosis, el gobierno ha adelantado que esta vez dispondrá de medidas más eficaces o efectivas para tratar de hacer que la disposición, establecida mediante resolución, sea estrictamente cumplida por las personas y los establecimientos que reciben público.

En consecuencia, el plazo atinente a la renovación de marbete únicamente afecta a conductores y dueños de unidades de transporte que requieren de esta autorización para poder circular libremente por las vías públicas.

Y respecto la tarjeta con la tercera dosis de la vacuna aplicada, están exentos de la misma los niños en edades que no requieren de la inoculación contra el virus, así como algunos casos especiales de adultos que por ciertas condiciones de salud excepcionales no pueden o no deben ser vacunados.

