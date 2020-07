Este es el momento de NO parar

Hoy te hablo a ti, si a ti mismo que sigues esforzándote, pero ya no tienes fuerzas, a ti que quieres hacer todo muy bien pero no te han faltado las ganas de hacer todo a medias, porque simplemente duele, porque no ves un avance, porque las dudas te invaden, porque nadie se da cuenta lo que has tenido que pasar.

No descanses hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Nadie tiene que saber tu proceso, créeme que Él que necesita saberlo ya lo sabe y en su momento ese reconocimiento llegará. Pero no logres la meta por lograrla, hazlo porque te lo mereces, hazlo porque sabes que eres de los que dan la milla extra, de los que marcan la diferencia.

La oportunidad de alcanzar la excelencia llega en el preciso instante en que la gente corriente se rinde. Justo ayer en una reunión por zoom comentaba lo mismo y decía que muchos están a ley de un round más de lograr eso por lo que tanto han luchado, a ley de una llamada para escuchar ese SÍ, a ley de una oración de recibir ese milagro. Si ya has llegado hasta aquí, no retrocedas porque estás a punto de ver lo que tus ojos naturales todavía no han podido visualizar.

¡QUEMA ESE 1% QUE TE QUEDA!

Lo estás haciendo más que bien, mira en lo que poco a poco te has convertido, mira tu alma la paz que ha encontrado y observa tus ojos como han vuelto a brillar.

Sin duda todos estamos destinados a jugar a lo grande, en este planeta no hay gente de más y cada vida tiene una finalidad. Conecta con tu grandeza, con ese propósito que viene directico del cielo, conecta con tu mejor versión para que por fin puedas empezar a vivir a tu nivel más alto. Porque olvidar la responsabilidad de ser extraordinario es descuidar tu misión en esta vida. Y no hay mayor fracaso que ese.

Escrito para Karla Patricia Zacarías Reinoso

Anuncios

Relacionado