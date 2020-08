Este 8 de agosto se celebra el Día del bachatero Anthony Santos en Nueva York

View this post on Instagram

8 de Agosto. Primer aniversario donde la Alcaldía de New York, proclamó Día de Anthony Santos en la capital del mundo. ❤️🇩🇴🇺🇸. Siempre he dicho, que cuando uno es fiel a lo que lleva dentro y tiene su FE firme en DIOS, él pone en tu camino la alegría y las satisfacciones de logros que no tienen precedentes, y esto es el mejor equipaje que puedes llevar en el camino de tu vida. Ese camino recorrido, me dice: “que sí, hoy es un hermoso y gran día en mi vida, el camino que me depara el mañana será mucho mejor” ; pues así suceden las cosas cuando tienes a DIOS en primer lugar en tu vida. Nunca dejaré de agradecer a la alcaldía de New York y a todas las autoridades civiles y militares que hicieron posible tan alta distinción, la cual dedico y dedicaré siempre a toda mi fanaticada y de forma muy especial a mi gente de New York, ciudad esta, que considero mi segunda casa 🇩🇴❤️🇺🇸. Anthony Santos #alcaldianyc @billdeblasio @karenricardoc @_victorminaya #AnthonySantos #tubachatú