Estas son las actividades eclesiásticas de cada diócesis del país esta Semana Santa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Semana Santa es una de las conmemoraciones católicas más importantes para los creyentes, la cual inicia con el Domingo de Ramos donde recuerdan la entrada de Jesús a Jerusalén y finaliza con el Domingo de Resurrección recordando su asunción a los cielos.

Por tal motivo, la Iglesia Católica desarrolla diferentes actos en las diócesis a nivel nacional. A continuación puede consultar la lista de celebraciones durante la también llamada “Semana Mayor” y los horarios según cada catedral de las provincias eclesiásticas del país.

• Arquidiócesis de Santo Domingo: Catedral Primada de América

Las celebraciones en la Santa Iglesia Basílica Catedral Nuestra Señora de la Encarnación o Anunciación, en la Ciudad Colonial, serán presididas por el arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta.

Estas iniciaran este domingo 2 de abril con la misa de Domingo de Ramos a las 12:00 del mediodía en la Catedral.

Las actividades continuaran el próximo 6 de abril, Jueves Santo, con la celebración de la Misa Crismal a las 9:30 de la mañana, en la que se consagra el santo crisma y los restantes óleos para sacramentos como el bautizo, confirmación y la unción de los enfermos.

Posterior a eso, a las 8:00 de la noche se realizará la misa conmemorativa de la Última Cena del Señor.

El Viernes Santo, (7 de abril), tendrá lugar el Sermón de las Siete Palabras desde la 1:00 de la tarde hasta las 3:00 de la tarde. Se espera que a las 3:30 de la tarde inicie la solemne acción litúrgica en la pasión y muerte del Señor.

Esta celebración comprende postración, liturgia de la palabra, oración universal, veneración de la Santa Cruz y la sagrada comunión.

Las actividades del Viernes Santo finalizaran a las 7:30 de la noche con el concierto de Semana Santa.

El Sábado Santo Culminado, día del silencio, a las 8:00 de la noche comienza la solemne vigilia pascual.

El Domingo de Resurrección (9 de abril), cuando culmina la Semana Santa e inicia la Pascua con Jesús dejando el sepulcro vacío, la misa pascual será a las 12:00 del mediodía. Habrá bautizo de niños a la 1:00 de la tarde.

•Diócesis de Baní: Catedral Nuestra Señora de Regla

Domingo de Ramos (2 de abril)

9:00 a.m. Bendición y procesión de los ramos, desde el Colegio Nuestra Señora de Fátima hastala catedral

10:00 a.m. Misa solemne

Lunes, Martes y Miércoles Santo

9:00 a.m. – 5:00 p.m. Confesiones

Miércoles Santo (5 de abril)

9:00 a.m. Misa Crismal

Jueves Santo (6 de abril)

7:00 p.m. Misa de la Cena del Señor. Adoración del Santísimo Sacramento en el Monumento, hasta la media noche

Viernes Santo (7 de abril)

8:00 a.m. Laudes

3:00 p.m. Celebración de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Adoración de la Santa Cruz

5:00 p.m. Salida del Santo Entierro

Sábado Santo (8 de abril)

8:00 a.m. Laudes

7:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección (9 de abril)

10:00 a.m. Misa solemne de la Resurrección del Señor

•Diócesis de Barahona: Catedral Nuestra Señora del Rosario

Domingo de Ramos – 2 de abril

7:00 a.m. Bendición de los Ramos y procesión desde elParque Central hasta la Catedral

8:00 a.m. Celebración de la Eucaristía

11:00 a.m. Celebración de la Eucaristía

Lunes Santo – 3 de abril

Conferencia cuaresmal para damas y caballeros

6:00 p.m. Eucaristía

7:00 p.m. Conferencia con el tema: Las tentaciones

Expositor: Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, Obispo de la diócesis Barahona

Martes Santo – 4 de abril

Conferencia cuaresmal para damas y caballeros

6:00 p.m. Eucaristía

7:00 p.m. Conferencia con el tema: Transfiguración de

Jesús. Expositor: sacerdotes Ruddy, sj.

Miércoles Santo – 5 de abril

Conferencia cuaresmal para damas y caballeros

6:00 p.m. Eucaristía

7:00 p.m. Conferencia con el tema: La mujer samaritana

Expositora: Yleana Vargas

Jueves Santo – 6 de abril

9:00 a.m. Misa Crismal presidida por Mons. Andrés N.Romero Cárdenas

6:00 p.m. Misa de la Cena del Señor

•Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey: Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia

Sábado de pasión – 01 de abril

4:00 p.m. Caminata Penitencial de Cuaresma partiendo desde la Basílica hasta el Monte Santa María

Domingo de ramos – 2 de abril

6:30 a.m. Celebración de la Eucaristía

8:00 a.m. Bendición de los Ramos en la Iglesia Parroquial San Dionisio

10:00 a.m. Solemne Eucaristía en el Domingo de Ramos

12:00 m. y 5:30 p.m. Celebración de la Eucaristía

Lunes Santo – 3 de abril

8:30, 11:00 a.m. y 6:00 p.m. Celebración de la Eucaristía. Confesiones en la mañana y en la tarde

7:00 p.m. En la Parroquia San Dionisio: Santa Misa y Procesión de Jesús Atado a la Columna, por varias calles de Higüey

Martes Santo – 4 de abril

8:30, 11:00 a.m. y 6:00 p.m. Celebración de la Eucaristía. Confesiones en la mañana y en la tarde

7:00 p.m. En la Parroquia San Dionisio: Santa Misa y Procesión de Jesús Ecce Homo, por varias calles de Higüey

Miércoles Santo – 5 de abril

8:30, 11:00 a.m. y 6:00 p.m. Celebración de la Eucaristía. Confesiones en la mañana y en la tarde

7:00 p.m. En la Parroquia San Dionisio: Santa Misa y Solemne

Jueves Santo – 6 de abril

9:30 a.m. Solemne Eucaristía de la Bendición de los Óleos y Consagración del Santo Crisma

6:00 p.m. Misa Vespertina de la Cena del Señor

8:00 p.m. Adoración Solemne en la Capilla de la Reserva preparada para esa noche

12:00 a.m. Saliendo de la Basílica, procesión con los jóvenes visitando todas las Parroquias de Higüey retornando nuevamente a la Basílica donde se concluye

Viernes Santo – 7 de abril

9:00 a.m. Santo Viacrucis en los alrededores de la Basílica

1:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras. Transmitido por Radio Cayacoa y una cadena de Radio y Televisión en toda la Diócesis

3:00 p.m. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor

4:45 p.m. Procesión de la Dolorosa acompañada por las Damas desde San José

4:45 p.m. Procesión de San Juan Evangelista acompañado por los jóvenes desde San Pedro y llegando a San Dionisio

5:00 p.m. Procesión del Santo Entierro partiendo desde la Basílica hasta San Dionisio y retornando nuevamente a la Basílica, con todos los fieles de las Parroquias de Higüey

Sábado Santo – 8 de abril

8:00 a.m. Rezo de Laudes. En la mañana Confesiones en la Basílica

9:00 p.m. Celebración de la Solemne Vigilia Pascual

Domingo de resurrección -9 de abril

8:30, 10:00 a.m., 12:00 m. y 5:30 p.m. Solemnes Celebraciones Pascuales de la Eucaristía

•Diócesis de San Juan De La Maguana: Catedral San Juan Bautista

Domingo de ramos – 2 de abril

8:00 a.m. Procesión de domingo de ramos partiendo desde el parque José María Cabral

Lunes Santo – 3 de abril

6:00 a.m. Rezos de los Laudes

6:00 p.m. Misa

7:00 p.m. Retiro para hombres

Martes Santo – 4 de abril

6:00 a.m. Rezos de los Laudes

10:00 a.m. Misa Crismal

4:00 p.m. Acto Penitencial

6:00 p.m. Misa

7:00 p.m. Retiro para jóvenes y adolescentes

Miércoles Santo – 5 de abril

6:00 a.m. Rezos de los Laudes

10:00 a.m. Misa Crismal

7:00 p.m. Retiro para mujeres

Jueves Santo – 6 de abril

6:00 a.m. Rezos de los Laudes

7:00 p.m. Misa Cena del Señor

9:00 p.m. a 12:00 a.m. Adoración al Señor

Viernes Santo – 7 de abril

6:00 a.m. Rezos de los Laudes

7:00 a.m. a 10:00 a.m. Adoración al Señor

10:00 a.m. Meditación de las 7 palabras

3:00 p.m. Oficio de la cruz

Sábado Santo – 8 de abril

6:00 a.m. Caminata del silencio (Laudes)

10:00 p.m. Vigilia Pascual

Domingo de resurrección -9 de abril

10:00 a.m. Celebración de eucaristía de domingo de ramos

•Diócesis de San Pedro de Macorís: Catedral San Pedro Apóstol

7:00 a.m. Bendición y procesión con los ramos saliendo en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús

7:00 p.m. Eucaristía

Lunes Santo – 3 de abril

7:00 p.m. Eucaristía

Martes Santo -4 de abril

7:00 p.m. Eucaristía

Miércoles Santo -5 de abril

7:00 p.m. Eucaristía

Jueves Santo -6 de abril

9:00 a.m. Misa Crismal.

7:00 p.m. Misa del lavatorio de los pies

9:00 p.m. Adoración de las reservas en el monumento

Viernes Santo -7 de abril

6:00 a.m. y 12:00 p.m. Adoración de las reservas eucarísticas

1:00 p.m. Sermón de las 7 Palabras

3:00 p.m. Oficio de la Cruz

5:00 p.m. Santo Entierro

Sábado Santo -8 de abril

8:00 p.m. Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección -9 de abril

9:00 a.m. Eucaristía

7:00 p.m. Eucaristía

Provincia eclesiástica de Santiago de los Caballeros

•Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros: Catedral Metropolitana Santiago Apóstol, El Mayor

Domingo de Ramos -2 de abril

6:30 a.m. Eucaristía y bendición de los ramos. En el Parque Duarte

9:00 a.m. Eucaristía y bendición de los ramos. En la Iglesia de la Altagracia

6:00 p.m. Eucaristía y bendición de los ramos. En el Parque Duarte

Miércoles Santo -5 de abril

7:00 p.m. Procesión con el Nazareno Desde la catedral hasta la Iglesia De la Altagracia

Jueves Santo -6 de abril

9:00 a.m. Misa Crismal, en el salón multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

6:30 p.m. Misa de la Cena del Señor

Viernes Santo -7 de abril

1:30 p.m. Meditación de las 7 Palabras

3:00 p.m. Oficios religiosos y luego procesión del santo entierro

Sábado Santo -8 de abril

7:00 p.m. Celebración de la Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección -9 de abril

8:00 a.m.; 10:00 a.m. y 6:00 p.m. Eucaristía

• Diócesis de La Vega: Parroquia Catedral Inmaculada Concepción

Domingo de Ramos -2 de abril

7:30 a.m. Procesión de los ramos, saliendo desde las comunidades hacia el Parque las Flores

8:00 a.m. Bendición de los Ramos y procesión hacia la Catedral

8:30 a.m.; 10:30 a.m.; 5:00 p.m. y 7:00 p.m. Eucaristía

Lunes Santo -3 de abril

6:30 a.m. Eucaristía

6:00 p.m. Misa Jesús Atado a la Columna

Martes Santo -4 de abril

6:30 a.m. Eucaristía

6:00 p.m. Misa Jesús Pacientísimo

Miércoles Santo -5 de abril

6:30 a.m. Eucaristía

11:00 a.m. Misa mayor de Jesús Nazareno

6:00 p.m. Eucaristía y procesión

Jueves Santo -6 de abril

9:00 a.m. Misa Crismal

7:00 p.m. Misa de la Cena del Señor y el lavatorio de los pies. Luego, adoración hasta el mediodía del viernes.

Viernes Santo -7 de abril

7:00 a.m. Laudes

1:00 p.m. Sermón de las 7 Palabras

3:00 p.m. Oficios de la Pasión

Sábado Santo -8 de abril

9:00 p.m. Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección -9 de abril

8:30 a.m.; 10:30 a.m.; 5:00 p.m. y 7:00 p.m. Eucaristía

• Diócesis de Mao-Montecristi

07:30 a.m. Bendición y procesión con los ramos, desde el Parque Central hasta la Catedral

Lunes Santo -3 de abril

06:30 a.m. Santa Eucaristía

07:00 p.m. Retiro solo para hombres

Martes Santo -4 de abril

03:30 a.m. Caminata Penitencial desde la Catedral hasta el Ministerio de Agricultura de Boca de Mao, culminando con la Santa Eucaristía

07:00 p.m. Retiro solo para mujeres

Miércoles Santo -5 de abril

06:30 a.m. Santa Eucaristía

09:00 a.m. Limpieza general y acondicionamiento de la Catedral para el Triduo Pascual

Jueves Santo -6 de abril

09:00 a.m. Misa Crismal

03:00 p.m. Preparación del Monumento (Equipo de Liturgia)

07:00 p.m. Misa de la institución de la Eucaristía y el Lavatorio de los Pies

Viernes Santo -7 de abril

12:00 m. Bendición y retiro del Santísimo Sacramento

01:00 p.m. Sermón de las 7 Palabras

03:00 p.m. Oficios Litúrgicos propios del Viernes Santo (Adoración a la Cruz, Liturgia de la Palabra y Sagrada Comunión)

04:00 p.m. Santo Entierro. 08:00 P.M. Tradicional Marcha del Silencio

Sábado Santo -8 de abril

09:00 a.m. Reunión de ensayo y preparación de la Solemne Vigilia Pascual.

07:00 p.m. Bendición del Fuego Nuevo y del Cirio Pascual, Procesión hacia la Catedral y Solemne Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección -9 de abril

08:30 a.m. Santa Eucaristía de Pascua de Resurrección

• Diócesis de Puerto Plata: Catedral San Felipe Apóstol

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor-02 de Abril

6:30 a.m., 8:30 a.m., 10:00 a.m. 11:30 a.m. Misas

7:30 a.m. Capilla El Carmen

5:00 p.m. Procesión Solemne (Desde la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro)

Lunes Santo y Martes Santo-03 y 04 de Abril

6:00 p.m. Charla-Retiro

Lunes-Tema: El Perdón en la Biblia

Martes-Tema: Por qué mataron a Jesús

Miércoles Santo -5 de abril

6:00 p.m. Vía Crucis Interparroquial, oartiendo desde La Sirena, todo el Malecón, hacia Catedral.

Jueves Santo -6 de abril

9:00 a.m. Misa Crismal.

7:00 p.m. Misa de la Cena del Señor

Viernes Santo-7 de abril

7:00 a.m. a 8:00 a.m. Adoración: Hermandad del Sagrado Corazón

9:00 a.m. Laúdes

1:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras

3:00 p.m. Celebración de la Pasión del Señor

4:30 p.m. Procesión del Santo Entierro

Sábado Santo -8 de abril

9:00 a.m. Laúdes

7:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección -9 de abril

8:30 a.m., 10:00 a.m. 11:30 a.m. y 5:30 p.m. Misas

•Diócesis de San Francisco de Macorís: Catedral Santa Ana

Domingo de Ramos -2 de abril

9:00 a.m. Bendición de los Ramos frente a la agrupación Madre Santa Ana, concluyendo con la Eucaristía en la Catedral

11:00 a.m. y 6:30 p.m. Bendición de ramos y Eucaristía

Lunes Santo -3 de abril

6:30 p.m. Centro Parroquial Catedral y vía crucis escenificado por los jóvenes

Martes Santo -4 de abril

6:00 p.m. Vía crucis escenificado con los jóvenes después de misa

Miércoles Santo -5 de abril

6:15 a.m. y 6:00 p.m. Eucaristía en Centro Parroquial Catedral

6:00 p.m. Eucaristía en la cancha Santa Ana

Jueves Santo -6 de abril

9:00 a.m. Misa Crismal y bendición de los aceites.

6:30 p.m. Misa vespertina In Coena Domini.

9:00 p.m. Turnos de adoración

Viernes Santo -7 de abril

07:00 a.m. Laudes y adoración

3:00 p.m. Celebración de la Palabra, beso a la cruz y Santo Entierro

Sábado Santo -8 de abril

8:00 p.m. Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección -9 de abril

9:00 a.m. ; 11: 00 a.m. y 6:00 p.m. Eucaristía del Domingo de Resurrección

•Diócesis Castrense: Parroquia Santa Bárbara

Domingo de Ramos -2 de abril

9:00 a.m. Bendición de los ramos

Lunes Santo -3 de abril

6:00 p.m. Eucaristía

Martes Santo -4 de abril

10:30 a.m. Misa Crismal de la Diócesis Castrense

6:00 p.m. Eucaristía

7:00 p.m. Procesión con Jesús Pacientísimo

Miércoles Santo -5 de abril

6:00 p.m. Eucaristía

Jueves Santo -6 de abril

7:00 p.m. Misa de la cena del Señor y lavatorio de los pies

8:30 p.m. Adoración eucarística

Viernes Santo -7 de abril

8:00 a.m. Viacrucis por la calle

5:00 p.m. Celebración de la pasión del Señor

Sábado Santo -8 de abril

8:00 p.m. Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección -9 de abril

10:00 a.m. Eucaristía del Domingo de Resurrección

