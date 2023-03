Estas series son protagonizadas por mujeres que inspiran y fortalecen

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Muchos productores y escritores de cine y de diferentes series de televisión han entendido el poder de la mujer en la sociedad y han consolidado historias cuyas protagonistas son mujeres empoderadas, capaces de cautivar a cualquier espectador.

Por esta razón, te compartimos una lista de las series protagonizadas por mujeres que ninguna de ustedes se puede perder:

1. Unorthodox: Si se trata de mujeres que cautivan, la protagonista de Unorthodox lo hace desde la valentía. Esta miniserie está basada en la historia real de Deborah Feldman y narra la vida de una chica judía de 19 años que escapa de su comunidad ortodoxa.

2. Gambito de dama: Esta popular serie retrata la historia de Beth Harmon, una chica con una difícil infancia que termina convirtiéndose en una prodigio del ajedrez, capaz de vencer a cualquiera que se le ponga enfrente.

3. Las chicas del cable: La trama de esta historia ocurre cuando algunos de los derechos de las mujeres no estaban reconocidos en su totalidad. Sin embargo, en ella encontramos lo fuerte que la amistad entre chicas puede ser.

4. The Good Wife: En esta ficción, Alicia Florrick, la protagonista, es una mujer fuerte e independiente que decide tomar las riendas de su vida y hacer todo lo que siempre ha deseado.

5. Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma: El relato de la increíble historia de Madam C. J. Walker, la primera mujer afroamericana en convertirse en millonaria. Self Made narra la lucha de Sarah por establecer su emporio.

Relacionado