Estas fueron las 13 películas favoritas de Barack Obama en 2023

Como ya es costumbre el expresidente de Los Estado Unidos, Barack Obama, a través de sus redes sociales publicó su lista de las películas que considera son las mejores del 2023.

El exmandatario político mencionó que los largos metrajes que agregó en su pasquín “reflejan su arduo trabajo durante el último año”. La lista la componen: Rustin, Leave the World Behind y American Symphony, en las cuales se vio involucrado en las producciones.

Seguidas están The Holdovers, BlackBerry, Oppenheimer, American Fiction, Anatomy of a Fall, Monster, Past Live, Air, Polite Society y A Thousand and One.

Obama también se refirió sobre lo que pasó en los últimos meses con las protestas en Hollywood, donde actores y guionistas alzaron la voz para exigir lo que consideran justo para sus respectivos gremios.

“A principios de este año, escritores y actores se declararon en huelga para abogar por mejores condiciones y protecciones laborales. Esto condujo a cambios importantes que transformarán la industria para mejor”, dijo.