Estas canciones compiten por ser el himno del verano de 2020

El Nuevo Diario, Miami.- Artistas consagrados como Beyoncé o Daddy Yankee y nuevos talentos como Megan Thee Stalion y Camilo compiten este año por entrar en la cotizada lista de himnos para el verano de 2020. Eso sí, todas sus creaciones tienen algo en común: son pegajosas, perfectas para retos en TikTok y cada vez más populares.

Estos son los temas que, según su popularidad y diversas listas, se espera que inunden las radios y discotecas los próximos meses:

-“Blinding Lights” de The Weekend suena como una de esas canciones que pone un grupo de jóvenes para pasear en un descapotable en una despreocupada noche de verano. Su cada vez mayor popularidad, aunque fue lanzada en enero, se debe sin duda a que es una de las favoritas de los usuarios de TikTok. La canción lleva, además, 11 semanas en el número 1 de las listas de Spotify.

-“Bésame” de Play-N-Skillz, con Daddy Yankee, Zion & Lennox, también está subiendo como la espuma. La canción fue presentada por los artistas hace dos semanas y ya es el segundo tema en español más vendido según la cartelera Billboard.

-La pegajosa y provocativa remezcla “Savage Remix” ha tenido tanto éxito que ya alcanzó a su versión original. Su fórmula del éxito ha sido unir la hipnotizante música de Megan Thee Stallion con el inconfundible estilo de Beyoncé. “I’m a savage (Yeah). Classy, bougie, ratchet (Yeah). Sassy, moody, nasty (Hey, hey, yeah)”, se corea en las redes sociales.

-Bad Bunny escandalizó las redes a finales de marzo con su “Yo perreo sola” y el video en el que encarnó a una mujer trans. Sin embargo, este tema se ha convertido en el mayor éxito de su disco “YHLQMDLG” y en la canción en español más popular del momento, ocupando el número 25 en la cartelera mundial de Spotify y alcanzando casi 300 millones de visualizaciones en YouTube.

-DaBaby se anotó otro éxito para el verano con “Rockstar”, en el que colabora con Roddy Rich. Este tema alcanzó esta semana el primer lugar de las 100 canciones más populares de la cartelera general Billboard, lo que es un buen indicativo de que será una de esas melodías que la gente terminará odiando al final del verano.

-“Safaera”, de nuevo de Bad Bunny, es una de las canciones más atrevidas del cantante puertorriqueño. Tanto, que los usuarios latinos de TikTok aprovecharon su letra provocadora para mostrar vídeos de sus madres y abuelas escandalizadas al escuchar las peores partes. Es, además, una colaboración con Jowell & Randy x Ñengo Flow y el nido de la frase: “Mami, qué tu quieres, aquí llegó tu tiburón”.

-Desde abril pasado es además imposible encontrar a un adolescente que no sepa bailar la “Tootsie Slide” de Drake. “It go, right foot up, left foot slide / Left foot up, right foot slide / Basically, I’m saying either way, we ’bout to slide, ayy”, dice su coro.

-El remix de “Carita Inocente”, para el que Prince Royce convocó al rapero puertorriqueño Mike Towers, se ha convertido en el mayor éxito del artista neoyorquino de los últimos años. Ambos artistas dijeron a Efe que lo mejor de esto es que se trata de una bachata, un ritmo tropical clásico que está lejos del reguetón.

-Ariana Grande y Justin Bieber presentaron “Stuck With U” al principio de la pandemia para recaudar fondos y la canción sigue pegada, tanto en audio como con video casero en el que sumaron imágenes que les mandaron sus fans en cuarentena.

-El panameño Sech sigue en su racha ganadora y este verano su canción más popular es “Relación”, cuyo video ha superado los de Bad Bunny y se encuentra en el décimo séptimo lugar en YouTube. La canción también está entre las primeras 10 del Monitor Latino, que incluye a las canciones en español más populares.

-“Adore you” de Harry Styles es la cuarta canción que el exmiembro de la banda One Direction tiene entre las más populares de los últimos meses. La canción ha superado el increíble desempeño de “Watermelon Sugar” y es muy pegajosa.

-“Favorito”, la canción que el colombiano Camilo le escribió a su esposa Evaluna Montaner, no sale de las 20 canciones más populares de todas las listas que cuentan para medir cuán exitosa es una canción. Allí se instaló cuando salió en abril y parece que se quedará por un buen tiempo.

-Para finalizar, el remix de “Porfa”, con el que Justin Quiles y Feid lograron reunir a Maluma, J Balvin y Nicky Jam, se logra colar en el listado. Esta canción, que mantiene el espíritu de la original, suena como nueva y espera arrasar en el verano.EFE

