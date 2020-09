Estar positivo, la clave del éxito para Alex Colomé

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO CHICAGO..- Los Medias Blancas de Chicago se encuentran en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana y uno de los motivo para ello, ha sido el gran trabajo el relevista dominicano Alex Colomé, quien no esconde su satisfacción por tener la oportunidad de salir a lanzar

“A mí me gusta estar en la lomita. Me gusta estar allí. Me gusta sentir que estoy haciendo algo”, dijo Colomé el domingo durante una sesión de Zoom, según Las Mayores.

Colomé ha logrado rescatar nueve de las 26 victorias de los Medias Blancas esta campana, con 1.158 de efectividad.

“Yo siempre estoy positivo. Siempre lleno mi mente con pensamientos positivos, y cada vez que estoy lanzando disfruto del momento y me enfoco en eso. Eso es clave para mí”.

Desde el comienzo de la temporada del 2019, cuando Colomé se unió a los White Sox, tiene récord de 2-1 con 1.62 de efectividad y 39 salvados en 43 oportunidades. Colomé ha ponchado a 46, ha otorgado 16 boletos y los rivales le batean para .163 en 44.1 innings durante ese lapso.

La habilidad de Colomé para sellar las victorias es importante para los White Sox, un equipo joven y con deseos de sorprender que está jugando mejor de lo que esperaba el veterano derecho durante el Spring Training.

“Pero, aunque estamos jugando bien ahora mismo, pienso que podemos hacer más y jugar mejor”, aclaró Colomé. “Estamos trabajando duro para mejorar cada día. Todavía no hemos alcanzado nuestro potencial. Eso es algo en lo que estamos trabajando, terminar el año tan fuerte como podamos”.