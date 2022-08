¿Están los ayuntamientos trabajando en el tránsito?

La A – Z del Tránsito Dominicano – Ayuntamientos Parte 1

Los ayuntamientos de nuestro país se encuentran regidos por la Ley 176-07. La misma define los límites y también les traza las pautas de lo que deben hacer de cara a sus munícipes.

El artículo 8 de ésta ley indica en sus primeros cuatro acápites la potestad normativa, tributaria, planificadora y sancionadora que incumben a las alcaldías. Esto quiere decir que tiene facultades importantes en cuanto al ordenamiento del tránsito, como lo indica específicamente el artículo 19 en su inciso a. Para nadie es un secreto que tenemos dualidad y hasta triplicidad de funciones en todo lo largo y ancho del Estado Dominicano, pero esto no quiere decir que la responsabilidad se debe delegar ante quien comparte esas funciones ni tampoco le prohíbe tomar iniciativas y ejecutar soluciones.

Dicho esto, caemos en lo mismo que comentamos en pasadas ediciones, de que las prioridades de los gobiernos, nacionales como locales tampoco han estado enfocadas en darle calidad de vida y paz a sus habitantes en lo que al tránsito se refiere. La mayoría de las calles de los municipios carecen de señalizaciones verticales y horizontales, tales como, pintura, letreros indicadores de dirección de vía, ubicaciones de hidrantes, zonas de parqueos delimitadas, entre otros.

Como nuestro propósito con esta columna no es sólo criticar, les sugiero a las alcaldías auxiliarse de empresas privadas para la colocación de éstas señalizaciones que, a cambio de recibir algún beneficio respecto a los arbitrios, no van a decir que no. Campañas de educación en las escuelas, colegios y universidades son algunas cosas que estos gobiernos locales podrían iniciar también, ya que, apoyándose luego de estos

estudiantes, pueden realizar trabajos en las vías para enseñar a los conductores, pasajeros y peatones, las normas de tránsito que como sabemos la mayoría desconoce.

Una parte importante, en aras de otorgarle calidad de vida a los habitantes de las diferentes demarcaciones, es permitirle ser peatones en sus aceras. Las aceras deben estar en condiciones aptas para ser transitadas y es demasiado común ver grietas, huecos y hoyos de desagüe sin sus tapas. Esto podría ser solucionado de haber interés marcado de las autoridades en hacerlo, una propuesta que le hacemos es de acercarse a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y que entre esa entidad y la parte fiscalizadora de los ayuntamientos, le otorguen créditos a los propietarios de los solares que intervengan las aceras que tengan frente a los mismos.

Esto, además de quitarle tiempo y presupuesto a las alcaldías, moviliza aún más la economía, creando empleos y embelleciendo las ciudades o pueblos. Algo más, en nuestro país la aceras no son respetadas por los no peatones, vemos motores sobre ellas, hasta vehículos, habiendo ya mecanismos utilizados en otros países que evitan que estos vehículos puedan acceder a las mismas, y claro, con consecuencias para quien logre violar esto.

Por Fernando Luis Rodríguez Ballista

Relacionado