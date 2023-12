Están en el estado, pero no lo entienden

Mi intención no es criticar sino, airear un tema que, aunque casi pasó desapercibido, nos muestra el nivel de desconexión de algunos oficiales nuestros con las prácticas que se consideran ordinarias y propias del mismo Estado que ellos representan. Esa representación les llega -y eso no deben olvidarlo nunca- del mandato electoral que les confieren sus constituyentes, o sea, la gente que los elige y a los que ellos han jurado lealtad.

De inicio, es importante precisar que, cuando un político es investido por el voto de sus conciudadanos, algunas de sus convicciones morales entran en contradicción con las de la comunidad que ahora representa. Ello no significa que deba renunciar a sus puntos de vista -sobre todo si son justos- pero sí está claro que tiene que socializarlos y tratar de que su gente los entienda, para que pueda digerirlos como propios.

En asuntos de orden ético y religioso, el político en funciones tiene que ser aún mas cuidadoso y respetar las fronteras de convicción de su comunidad, sobre todo, si se trata de valores que han sido construidos con el tiempo y que ya forman parte de su acervo cultural.

Ahora paso a contarles el hecho que considero preocupante y que me mueve a hacer esta entrega escrita. Hace cuestión de una semana, una delegación de asambleístas del estado de NY, acompañada de sus pares de otros estados, realizó una visita de cortesía y acercamiento institucional -eso supongo- al Congreso dominicano y fueron recibidos por una comisión conjunta de diputados y senadores.

Lo tratado fue relativo a los derechos de la mujer sobre el aborto y lo que en Quisqueya se ha identificado como: las tres causales. Un tema muy sensitivo en el que República Dominicana no se ha podido poner de acuerdo, como tampoco ha podido Estados Unidos. La diferencia es que RD es un país pequeño y se divide políticamente en “provincias”, mientras que USA es un país inmenso, formado por “estados” que son -en algunos aspectos- como “pequeñas naciones”, que tienen legislaturas independientes el uno del otro y que hacen leyes que no siempre tienen que ser acatadas por los demás estados.

Quisqueya, como ya dije, es diferente y ésto debían saberlo las comisionadas, porque son de origen dominicano y supongo que entienden perfectamente la diferencia entre un estado miembro de la Unión y una provincia quisqueyana. Cuando ellas visitan el Congreso dominicano es como si visitaran el Congreso americano en Washington. En RD no hay ninguna instancia legislativa similar en nivel, a la que secciona en Albany u otra capital de cualquier estado de la Unión.

Sin embargo, la relación entre las Asambleas de los estados de la Unión y el Congreso de RD es mas que válida y saludable -institucionalmente hablando- para los nacidos en Quisqueya y los nacidos en ultramar. Por eso tengo que, justo en este momento, saludar los trabajos de acercamiento con el Congreso dominicano que ha realizado el senador Luis Sepúlveda, un dominicano brillante que nos honra cuando decide solicitar la ciudadanía dominicana que, según la Constitución, le corresponde por su vínculo familiar.

En esa visita infausta -por lo confuso de su motivación- las comisionadas violentaron “reglas de Estado” que ellas parecen desconocer y que los congresistas dominicanos les permitieron -aparentemente, supongo yo- por la admiración tradicional que se le profesa a la mujer dominicana, o quizás porque fueron sorprendidos en su buena fe, o talvez, por el respeto que le tienen al acercamiento iniciado por el senador Sepúlveda, buscando la armonía institucional entre los servidores públicos de RD y USA.

De forma inexplicable -hasta ahora, supongo yo- las comisionadas de Nueva York conminaron a los congresistas dominicanos a aprobar el Código Penal con las tres causales que despenalizan el aborto, lo mas pronto posible, porque la comunidad internacional está atenta -vigilando, agrego yo- a las personas del poder, al presidente Abinader y al Congreso Nacional, quienes tendrán que responder (?)

Independientemente de la arrogancia y torpeza del planteamiento de las comisionadas, y del desconocimiento -por parte de ellas- del concepto de Soberanía Nacional, que tan claramente se define en todos los textos de enseñanza en este país, y que el propio Estado norteamericano ha violentado en Quisqueya -en dos ocasiones por lo menos- sorprende que gente joven, nacidas en RD, tengan el tupé de amenazar a su país de origen, desde una instancia de poder de USA y ante el propio Congreso dominicano.

A eso es a lo que me refiero en el título de este modesto, pero sentido trabajo: están en el Estado, pero no entienden su significado. No hay forma de justificar el atrevimiento y amenaza de las jóvenes comisionadas, a menos que no recurramos al viejo refrán que reza: la ignorancia suele ser atrevida y a veces hasta insolente; claro, que la última parte se la agrego yo, sorprendido de la falta de sentido común en “alguna gente de Estado”.

Y hay dos motivos para mi sorpresa: uno, de carácter informativo, porque en USA, que le lleva a RD mas de un siglo en institucionalidad, no se han podido poner de acuerdo con relación a la legitimidad del aborto y el caso que ventila en el más alto tribunal de esta nación, pero, parece ser que las comisionadas no se han enterado; y el otro es de carácter informativo también, pero tiene que ver con la historia: los dominicanos nos oponemos a la injerencia en nuestros asuntos domésticos, especialmente de gente que no ha podido resolver los suyos propios. A eso se deben las críticas de la ciudadanía a la intromisión de las jóvenes comisionadas.

Pero la Embajada, ni corta ni perezosa, aunque siempre se ha inmiscuido en nuestros asuntos, se apresuró a enmendarle la plana a la cuadrilla que fue -como en los viejos tiempos de la conquista del Oeste- a poner orden en casa de los indios. Mas que una censura por el devaneo de meterse en lo que a usted no le importa, fue una lección de lo útil que resulta conservar las buenas formas en asuntos de Estado.

Antes de finalizar quiero dejar bien sentado, que personalmente favorezco aprobar las tres causales dentro del Código Penal, pero, esta es una decisión que corresponde a la mayoría nacional; y la única forma de conseguirlo es mediante una consulta en urnas en las próximas elecciones. Quiera Dios que las autoridades y la sociedad civil decidan aplicar este novedoso mecanismo.

De todo este barullo, solo dos esperanzas me quedan: la primera, que las jóvenes asambleístas asimilen la experiencia y los resultados; y la segunda, un llamado a los dominicanos que se preocupan porque no tenemos un embajador gringo nombrado allá, las intromisiones en asuntos ajenos no son buenas, lo que va viene.

¡Vivimos, seguiremos disparando!

POR ROLANDO ROBLES