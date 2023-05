Estafa a academia de béisbol destapa caja de pandora por acuerdos con niños menores

Equipos de MLB negocian preacuerdos con adolescentes; Comisionado de Béisbol rechaza práctica

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La academia de béisbol H Y L denunció que fue estafado por un padre de un talentoso prospecto, que con 13 años ya tenía un “preacuerdo” con la organización de los Cerveceros de Milwaukee.

Según comentó Luis Batista al programa Diamante Deportivo este miércoles, esa academia era el apoderado del niño Diego Frontado, quien tenía una oferta de casi dos millones de dólares, sin embargo, de buenas a primeras su padre lo sacó del país y se lo llevó a su natal Venezuela, allí, según Batista esa organización de Grandes Ligas le tenía otra oferta.

Batista, que junto a Harold Diplán, son propietarios de H Y L Baseball Academy, le dieron unos 30 mil dólares al padre (Andrés Frontado), quien era también el representante del niño. “Le dimos de todo, el dinero, un apartamento y hasta le pagamos las clases de ingles y español, aparte de toda la utilería deportiva, porque nosotros corremos con todos los gastos”.

Dijo Batista que un fin de semana ellos se toparon con la noticia de que el padre se llevó el niño a Venezuela, donde el cotizado prospecto, que juega en el campo corto, tiene otra oferta.

“Ya he hablado con el padre, quieren negociar con nosotros porque sabe lo que hizo, un señor que nosotros lo que hicimos fue ayudarlo y mira lo que nos hizo, le dimos de todo, porque siempre estuvo quejándose por la situación económica que atravesaba”, comentó Batista.

“Es un acto normal ya por parte de las organizaciones de Grandes Ligas hacer -preacuerdos-, porque ese es el negocio, scoutear los prospectos desde temprana edad”, observó. Indicó que “siempre ha pasado desde hace muchos años, pero nosotros queremos sentar un precedente, porque uno hace un trabajo incansable de sol a sol, buscando que el prospecto alcanzara una firma y lograra, dentro de poco tiempo, el sueño de todo jugador, llegar a Grandes Ligas, se desaparecen como por arte de magia y ni nos contestaban las llamadas como era costumbre”.

Diplán resaltó que Diego Frontado iba a ser visto en un try-out en junio del 2022 por directivos de Los Cerveceros de Milwaukee que venían al país, equipo que le daba seguimiento al prospecto de 13 años de edad, y una semana antes de esto desaparece.

“Descubrimos luego que está en una academia en su país, y casualmente es con el mismo equipo que ahora allá tiene en preacuerdo por US1.6 millones”, deploró.

“Le dedicamos todo nuestro tiempo para su preparación, desarrollando su defensa, su brazo, poder, y hasta su velocidad, la cual logramos hiciera hasta ese momento 6.5 segundos en 60 yardas”, subrayó.

Diplán añade que cuando lograron comunicarse hasta usaron el chantaje de que la abuela paterna del niño estaba enferma de cáncer y que por eso se fueron.

Comisionado de Béisbol rechaza los preacuerdos con menores

El Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, rechazó categóricamente los preacuerdos de los equipos de Grandes Ligas con niños menores.

“Dejen que esos niños maduren, que esos niños sean niños, la oficina del comisionado deplora esos actos y vamos a trabajar en contra de esa acción”, aseguró Noboa al programa Diamante Deportivo.

Indicó que “MLB debe trabajar e investigar ese caso y muchos otros, porque no es posible que se negocie con niños menores, estamos en contra de eso, y por eso estamos favoreciendo al draft internacional, para que se organice el sistema”, abundó Noboa, quien también ha trabajado por muchos años con la organización de los D-backs de Arizona.

Insistió que “reitero el draft debe llegar para que se normalicen las firmas y los tratos con los niños menores. Y vamos a trabajar con los entrenadores, los programas, vamos a registrar todo, porque una vez el que no se registre, MLB no podrá firmar a nadie de la academia que no esté debidamente documentado”.

Arrojó que el problema también es culpa de los padres “quienes venden a sus niños, lo comprometen con poca edad, y no estamos de acuerdo con ese sistema de pre acordar con menores”.

Se habla de que ya con 11 y hasta 12 años ya hay organizaciones que “palabrean” al infante.

