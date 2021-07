Estados Unidos manda enviado especial para acompañar a Haití tras asesinato de Moise

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, informó este miércoles que el gobierno estadounidense decidió enviar a Haití a Daniel Lewus Foote como enviado especial para liderar junto con Bochhit Edmon, embajador de EE.UU. en Haití para apoyar al pueblo haitiano después del asesinato de Jovenel Moise.

Blinken dio estas declaraciones a través de su cuenta de twitter.

Foote es un diplomático estadounidense y miembro de carrera del Servicio Exterior Superior que se desempeñó como embajador en Zambia.

Además completó puestos en la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y como líder del equipo provincial de reconstrucción en la gobernación de Maysan.

