Estado: En paz

Las mentes tranquilas sin duda producen los mejores resultados. La preocupación y ansiedad solo ayudan a desviarnos de nuestra misión y propósito, alejándonos del premio que está destinado para nosotros.

La paz mental no se obtiene sin esfuerzo. Para lograr serenidad, silencio y disfrutar del presente debemos recordar que es una práctica constante y que, aunque al principio suele ser casi imposible, a largo plazo será renovador y liberador. Una vez escuché que lograr ese estado mental es como un masaje para el alma, porque nos estamos permitiendo simplemente ser.

Una mente en paz es una mente libre para imaginar y crear mucho. No guarda ningún conflicto tan grande que robe su energía. Recibe su alimento del cielo y su esencia sobrepasa todo entendimiento.

Y es que trabajar en esto diariamente es tan importante porque al final no vemos las cosas como son, sino como somos. Reflejaremos en nuestro exterior lo que hayamos cultivado en nuestro interior y tendrás en tus manos la decisión de construir o de destruir a otros.

El que tiene paz en su mente y en su corazón no molesta, no atrasa, no crítica y no daña a otros.

Una mente en paz es una mente libre. Su poder no tiene límite.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso.