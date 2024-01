Esta noche son los Emmy Awards: Mira aquí todos los nominados

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL. – Tras haberse pospuesto debido a la huelga de guionistas y actores, hoy 15 de enero finalmente llegara la 75° edición de los Emmy Awards, la premiación que celebra lo más destacado de la pantalla chica presentada por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

Fue la segunda vez que una entrega de premios se pospone después de la de 2001 tras los ataques terroristas a las torres gemelas de Nueva York. Este 2023 se esperaba que la premiación se llevará a cabo el 18 de septiembre, pero las tensiones en Hollywood impidieron su realización.

La conciliación se logró en noviembre, y la industria del entretenimiento comenzó a regularizarse un mes después, haciendo que los Emmy se retrasaran cuatro meses.

Con el drama dejado atrás, el Peacock Theatre de Los Ángeles (antes conocido como Teatro Nokia) volverá a abrir sus puertas a las estrellas que más brillaron en la televisión a lo largo del año, teniendo como anfitrión al actor y comediante Anthony Anderson. A través de un comunicado, Anthony compartió su emoción por dirigir los Emmy en un contexto lleno de turbulencia en la industria.

“Una vez superados los recientes retos de nuestra industria, podemos volver a lo que nos gusta: vestirnos bien y honrarnos a nosotros mismos. Y no hay mejor momento de celebración para reunir a la comunidad creativa que el hito de la 75ª edición de los Premios Emmy”.

En lo que respecta a los nominados, lo cierto es que no hay muchas sorpresas, sobre todo después de que se llevaron a cabo los Globos de Oro y Succession se alzó como Mejor Serie de Drama.

La producción de HBO Max vuelve a destacarse en los Emmy con un total de 25 nominaciones y tiene muchas probabilidades de que repita la proeza de la premiación pasada. También se destaca Ted Lasso, la serie de comedia protagonizada por Jason Sudeikis que ha sido nominada a 20 categorías de los Emmy Awards al igual que The White Lotus, otra producción de HBO Max que ha dado mucho de qué hablar.

Los Emmy Awards distan de otras premiaciones por tener muchas categorías que no son televisadas o más especializadas en programas de noticias, deportes, etc. No obstante, aquí se resumen las categorías más importantes de la terna conocida como PrimeTime Emmy Awards:

Mejor serie Drama

Andor

Better Call Saul

The Crown

La casa del dragón

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Mejor serie Comedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

La maravillosa Sra. Maisel

Solo asesinatos en el edificio

Ted Lasso

Merlina

Mejor Miniserie

Beef (Netflix)

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Todos quieren a Daisy Jones

Fleishman está en apuros

Obi-Wan Kenobi

Mejor actriz principal Drama

Sharon Horgan – Best Interests

Melanie Lynskey – Yellowjackets

Elisabeth Moss – El cuento de la criada

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – La diplomática

Sarah Snook – Succession

Mejor actor principal Drama

Jeff Bridges – The Old Man

Brian Cox – Succession

Kieran Culkin – Succession

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Pedro Pascal – The Last of Us

Jeremy Strong – Succession

Mejor actriz de reparto Drama

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Elizabeth Debicki – The Crown

Meghann Fahy – The White Lotus

Sabrina Impacciatore – The White Lotus

Aubrey Plaza – The White Lotus

Rhea Seehorn – Better Call Saul

J. Smith-Cameron – Succession

Simona Tabasco – The White Lotus

Mejor actor de reparto Drama

F. Murray Abraham – The White Lotus

Nicholas Braun – Succession

Michael Imperioli – The White Lotus

Theo James – The White Lotus

Matthew Macfadyen – Succession

Alan Ruck – Succession

Will Sharpe – The White Lotus

Alexander Skarsgard – Succession

Mejor actriz invitada Drama

Hiam Abbass – Succession

Cherry Jones – Succession

Melanie Lynskey – The Last of Us

Storm Reid – The Last of Us

Anna Torv – The Last of Us

Harriet Walter – Succession

Mejor actor invitado Drama

Murray Bartlett – The Last of Us

James Cromwell – Succession

Lamar Johnson – The Last of Us

Arian Moayed – Succession

Nick Offerman – The Last of Us

Keivonn Montreal Woodard – The Last of Us

Mejor actriz principal Comedia

Christina Applegate – Muertos para mí

Rachel Brosnahan – La maravillosa Sra. Maisel

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Natasha Lyonne – Poker Face

Jenna Ortega – Merlina

Mejor actor principal Comedia

Bill Hader – Barry

Jason Segel – Terapia sin filtro

Martin Short – Only murders in the building

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Jeremy Allen White – The Bear

Mejor actriz de reparto Comedia

Alex Borstein – La maravillosa Sra. Maisel

Ayo Edebiri – The Bear

Janelle James – Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary

Juno Temple – Ted Lasso

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Jessica Williams – Terapia sin filtro

Mejor actor de reparto Comedia

Anthony Carrigan – Barry

Phil Dunster – Ted Lasso

Brett Goldstein – Ted Lasso

James Marsden – Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach – The Bear

Tyler James Williams – Abbott Elementary

Henry Winkler – Barry

Mejor actriz invitada Comedia

Becky Ann Baker – Ted Lasso

Quinta Brunson – Saturday Night Live

Taraji P. Henson – Colegio Abbott

Judith Light – Poker Face

Sarah Niles – Ted Lasso

Harriet Walter – Ted Lasso

Mejor actor invitado Comedia

Jon Bernthal – The Bear

Luke Kirby – La maravillosa Sra. Maisel

Nathan Lane – Only murders in the building

Pedro Pascal – Saturday Night Live

Oliver Platt – The Bear

Sam Richardson – Ted Lasso

Mejor actriz principal Miniserie

Lizzy Caplan – Fleishman está en apuros

Jessica Chastain – George & Tammy

Dominique Fishback – Swarm

Kathryn Hahn – The Pretty Things

Riley Keough – Daisy Jones & the six

Ali Wong – Beef

Mejor actor principal Miniserie

Taron Egerton – Encerrado con el diablo

Kumail Nanjiani – Welcome to Chippendales

Evan Peters – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Daniel Radcliffe – Weird: La historia de Al Yankovic

Michael Shannon – George & Tammy

Steven Yeun – Beef

Mejor actriz de reparto Miniserie

Annaleigh Ashford – Welcome to Chippendales

Maria Bello – Beef

Claire Danes – Fleishman está en apuros

Juliette Lewis – Welcome to Chippendales

Camila Morrone – Daisy Jones & the six

Niecy Nash-Betts – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Merritt Wever – The Pretty Things

Mejor actor de reparto Miniserie

Murray Bartlett – Welcome to Chippendales

Paul Walter Hauser – Encerrado con el diablo

Richard Jenkins – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Joseph Lee – Beef

Ray Liotta’ – Encerrado con el diablo

Young Mazino – Beef

Jesse Plemons – Love & Death

Mejor serie Animación

Bob’s Burgers

Entergalactic

Primal

Rick y Morty

Los Simpson

Mejor Película para televisión

Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas

Fire Island

El retorno de las brujas 2

Predator: La presa

Weird: La historia de Al Yankovic

La ceremonia de los PrimeTime Awards se transmitirá en Estados Unidos a través de la señal de E! a partir de las 6:00 pm (hora del este), además de que plataformas de streaming como DirecTV, Fubo, Hulu + Live TV y Sling. también cubrirán el evento.

En lo que respecta a Latinoamérica, el evento podrá verse por el canal de paga TNT y vía streaming por HBO Max. Los horarios son los siguientes:

México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Colombia, Perú, Panamá y Ecuador : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Venezuela, Bolivia y Puerto Rico : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10:00 p.m.