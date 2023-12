¿Está la nación dominicana hipotecada?

Parece ser que tenía razón el expresidente Balaguer cuando decía, que nuestro país era un país rico, pobremente administrado. Esto lo decía precisamente al referirse a los procesos de corrupción que enfrento luego de su regreso al poder en el 1986 y que terminó con las condena en contumacia del ex presidente Jorge Blanco.

Cuando vemos el incremento desmedido del endeudamiento del país, parecería que los activos de la nación son mucho más que suficiente, para apalancar financieramente la nación, y soportar cualquier nivel de endeudamiento.

Sin embargo es consabido, que los activos en cualquier organización tienen una valuación, y que al comparar el total del pasivo contra el total de los activos, logramos determinar el grado de endeudamiento, la solvencia de corto y largo plazo.

Cuando restamos entonces los compromisos de corto plazo al total de los ingresos ordinarios, entonces podemos determinar la capacidad de pago que tenemos para afrontar ese pasivo, es decir, dentro del ejercicio fiscal.

Para nadie es un secreto, que los gastos corrientes se han incrementado por diversas razones y que parte de ese gasto corriente, son los intereses de la deuda, que representan un alto porcentaje del total y de los ingresos ordinarios.

En la medida que el endeudamiento crece y que se dispone de menor capacidad de pago, entonces estamos siendo menos dueños de los activos, y resultan ser cada vez más dueños los acreedores.

Teniendo presente esto, es el criterio de que los bienes del estado no son embargables, pues de otra manera, podría llegar un momento en que no tenemos país.

Hace unas semanas en la prensa digital alguien informaba de que la isla Saona no era propiedad de la nación dominicana, sino que tenía propietarios distintos al pueblo dominicano. No me dedique a investigar este punto, pero con el tema del endeudamiento y la posibilidad de pagar a los acreedores, existe siempre la posibilidad en una nación, de caer en un default, es decir en no poder honrar los compromisos a corto plazo. No poder pagar el servicio de la deuda y mucho menos amortizar el capital. Y que por acuerdos tipo Aerodom, Barrik Gold y otros, podamos ser embargados y una islita como la Saona no cae para nada mal.

La nación dominicana financia sus actividades gubernamentales mediante la gestión de las finanzas públicas, estas a su vez se nutren de forma ordinaria de las recaudaciones impositivas.

Mantener un balance saludable entre las recaudaciones, el endeudamiento y el uso racional de los recursos disponibles entre los gastos corrientes y gastos de capital, son parte de la clave de una gestión financiera exitosa del gobierno central.

Sin embargo como alternativas a nuevos financiamientos, se han utilizado la emisión de dinero inorgánico, y de esta manera intentar cubrir los compromisos del corto plazo. Pero también la emisión de bonos soberanos que es una forma de endeudamiento garantizado por el Estado Dominicano y con ello, se establece un compromiso solidario para el repago de los prestamos.

La capacidad de endeudamiento de la República Dominicana tiene sus límites, aunque por la forma en que nos endeudamos parecería que es ilimitado. Sin embargo lo más prudente es no sobre pasar los mismos, llegando a un grado de endeudamiento que no permita las actividades propias del estado, como consecuencia de tener que honrar compromisos de deuda externa y sus intereses.

No es ya un secreto, la intervención del denominado sicario económico, denunciado por John Perkins, quien explica en su libro el Gánster Económico, a quien quiero referirme por la relación que veo a nuestro acontecer.

John explica, como entidades del financiamiento multilateral tales como el fondo monetario internacional y el banco mundial, se convierten en los verdugos de naciones enteras y prácticamente obligan a los países previamente identificados a endeudarse hasta llevarlos al default, para luego cobrarse a precios de vaca muerta con sus recursos naturales.

La manera que explica Perkins, es muy planificada sistemática: primero se identifica un país donde existen recursos naturales deseados (minerales, materia prima), luego se tiene un acercamiento a los más altos niveles políticos y empresariales, identifican posibles candidatos a financiar, financian campañas de los mismos para lograr representatividad en las cámaras legislativas, luego patrocinan inversiones, prestamos y establecen condiciones onerosas, a cambio de coimas y hasta extorción, de forma tal que el país entra en un proceso de endeudamiento progresivo y finalmente, dicho país tiene que aceptar sus condiciones, generalmente cobrando el repago con los recursos naturales y recursos estratégicos de la nación.

Así de esta forma, los denominados por Perkins como Chacales, se encargan de cerrar la operación, dando seguimiento cercano al desempeño económico de sus presas (los países), para asegurar, vigilancia financiera, la salvaguarda de sus intereses y lograr que la deuda se convierta en impagable, pues en el fondo no les interesa el repago, sino adueñarse literalmente de los recursos naturales de la nación.

A nuestro entender, la República Dominicana hace tiempo entro en ese juego con estos tiranos de las finanzas internacionales y vamos por el camino señalado por Perkins, hasta volver a ser intervenidos tal cual ocurrió, cuando con la invasión del 1916 nuestras aduanas fueron ocupadas por los estados unidos, y no podíamos administrar los ingresos provenientes del comercio exterior.

Por eso cuando escuchamos recientemente la expresión del magistrado Alejandro Vargas de que nuestro país no puede ser hipotecado, me vino a la memoria este planteamiento que dejo por escrito. Pues a mi entender, ya de hecho estamos hipotecados.

Tal vez por eso nos imponen condiciones, y es posible que quienes quitan y ponen gobiernos no provengan del stablishment nativo, sino del interés supra nacional que representa a los sicarios económicos, que a su vez mantienen los chacales en súper vigilancia de la república dominicana.

¿Que desean imponer?. A mi entender la fusión con Haití, para controlar todo el oro y el petróleo que tiene nuestra isla y nuestras costas, además del litio que se entiende tiene la nación dominicana.

La amenaza más seria que tiene la nación dominicana, es precisamente esta presión de los chacales, representados físicamente en nuestro país, con instalaciones estratégicas y majestuosas y con un control total de cada movimiento político, económico y social de la República Dominicana.

No creo que existan muchos países de Latinoamérica que cuente con una embajada norteamericana, edificaciones de la ONU, UE, Banco Mundial, USAID y otros, con las características estructurales que las nuestras. Por alguna razón importa tanto la nación dominicana a los intereses de los denominados países amigos de Haití y a las intenciones del interés globalista.

Los Chacales están aquí, ya lo habíamos analizado algunos meses atrás. Y cada día queda más claro, que los intereses que nos explotan como nación, son intereses supranacionales, pero que ahora han sacado las uñas porque al parecer está llegando el momento de pasar factura.

Por Julián Padilla