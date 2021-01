Esta fue la reacción de Kim Cattrall al enterarse del regreso de “Sex and the City”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- La actriz, Kim Cattrall, quien obtuvo su repunte internacional por su interpretación de la sensual y atrevida Samantha en “Sex and The City”, reaccionó al regreso de la exitosa serie a la pantalla chica, reboot del cual ella no formará parte.

Cattrall, tal y como ella misma había firmemente decidido, no regresará al icónico papel de Samantha Jones. La actriz cuya presunta enemista y distanciamiento con Sarah Jessica Parker se hizo notorio en los últimos años, le dio “me gusta” a un tuit de un usuario que la felicitó por mantener sus convicciones.

También puede leer: “Sex and the City” volverá con una serie en HBO Max sin Kim Cattrall

“Me encanta ‘Sex and the City’ y, aunque me entristece que Samantha no regrese, aplaudo hacer lo que es mejor para ti y creo que este es un gran ejemplo de ponerte a ti misma en primer lugar. Bien hecho @KimCattrall”, expresó un seguidor de la actriz.

Según un reporte del portal The Hollywood Reporter (THR) la temporada, será denominada “And Just Like That…” (y así como si nada…). Esta seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte y el cómo navegan su amistad en sus 50.

Otra de las piezas principales que también faltarán será Darren Star, el creador de la serie original; por el momento se está buscando un showrunner. Mientras que la búsqueda por un equipo de escritores comenzó recientemente, y esta previsto para estrenarse por HBO Max