Esta es la razón detrás de la ofensa de Carlos Durán a Pamela Sued

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que se viralizará un video del popular youtuber Carlos Durán, donde se le ve expresarle insultos y ofensas a las mujeres que compartían con el en ese momento, y calificando a Pamela Sued como “bruta”, el creador de contenido explicó este miércoles que el incómodo percance se trata de una campaña para concientizar a la ciudadanía a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Así lo informó Durán a través de su cuenta de Instagram, al tiempo de asegurar que “Todas las personas que salieron en el video de ayer estaban claras de la situación y eran parte de la campaña”, y confirmando lo que muchos de sus seguidores plantearon desde el inicio: un experimento social.

“Como los seguidores fieles que tengo sabían o se esperaban, todo esto fue parte de una campaña con @sirena a favor de la no violencia contra la mujer. Toda la República Dominicana se unió en contra de la violencia a la mujer”, escribió el joven en su publicación.

Conocido por sus populares experimentos sociales, que pretenden dejar una enseñanza, el creador de contenido también aprovechó el momento para reiterarles a sus seguidores que espera que todos aquellos que ayer tomaron de su tiempo para criticar y compartir lo malo, se tomen igual o más tiempo para difundir el mensaje positivo detrás de esta campaña.

En el audiovisual le ve jugando el popular videojuego Among Us junto a figuras e influencers, sin embargo, todo pareciera ir bien hasta que la partida da un giro inesperado cuando Durán ofende a Sued.

Las circunstancias provocaron el disgusto de la presentadora de “Pamela todo un Show” que inmediatamente al ver la actitud del creador de contenido decidió marcharse de la llamada.

“Me disculpan el grupo entero, pero con la actitud de Carlos yo no puedo, tú te haz comportado de una manera despreciable. Desde que comenzamos a jugar tu no has hecho más que criticarnos y molestarnos”, expresó la comunicadora antes de abandonar la partida.

Durán concluyó su escrito manifestando que la violencia no es juego, y por ende no debe ser tolerada.

