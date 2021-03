Esta es la atrevida razón por la que Bad Bunny es tendencia en las redes sociales

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El popular cantautor puertorriqueño y ganador del Grammy, Bad Bunny, ocupa este miércoles los primeros lugares de las tendencias en redes sociales, por la atrevida imagen que posteó en su cuenta de Instagram, que inmediatamente sorprendió sus seguidores y fanáticos.

La imagen, posteada en las historias de la referida red social, se observa al intérprete de éxitos como “Yo perreo sola”, “Amorfoda y “La noche de anoche”, posar desnudo frente al espejo de un baño.

Las atrevidas fotografías de la estrella latina, de 27 años, donde posa desnudo o semidesnudo en ropa interior, aunque siguen sorprendiendo, no son de extrañarse para sus seguidores, pues previamente el artista ha deleitado ha su fanaticada con sus sensuales instantáneas como lo hizo durante el confinamiento cuando compartió en su Instagram un par de fotos de sí mismo desnudo con solo una toalla cubriéndolo.

Además, publicó otra fotografía cubriéndose parcialmente en una mientras exponía su trasero desnudo en otra.

LOS MEMES NO SE HICIERON ESPERAR

Como es de costumbre, los internautas reaccionaron de inmediato con una avalancha de memes sobre la picante imagen de Benito Martínez, nombre de pila del artista, razón por la que El Nuevo Diario ha recogido algunos de los más repoteados y cómicos.

Bad bunny’s story got me like pic.twitter.com/AukWtoLCL9

— ˚✧₊⁎ mewy ⁎⁺˳✧ (@baby_bruja) March 24, 2021