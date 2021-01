Esta es la actriz que podría dar vida a Samantha Jones en el regreso de “Sex and the City”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Luego de que hace unos días se conociera la noticia de que “Sex and the City” volverá a la pantalla, en esta ocasión a través de la plataforma de streaming HBO Max, y no solo contará con una nueva historia, sino con un nombre completamente nuevo: “And Just Like That…”, pero sin la participación de Kim Cattrall, ha resurgido un nombre conocido en la industria como la posible nueva piel de Samantha Jones.

A pesar de que hasta el momento no está claro si HBO Max planea mantener al personaje o si la actriz será reemplazada, el nombre de la actriz Jennifer Coolidge, surgió en redes sociales para interpretar el papel. Incluso, la intérprete fue consultada en el programa “Whatch what happens live!” sobre esta posibilidad.

“Yo era superfan (y aún lo soy) de ‘Sex and the City’, pero es que también soy megafan de Samantha”, manifestó Coolidge.

El regreso de la serie seguirá a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis mientras “navegan desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30, a la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50s “, según pudo leerse en un comunicado de prensa de HBO Max.

Sin embargo, uno de los nombres que faltará es el de Kim Cattrall, quien interpretó a “Samantha Jones” en la serie que se emitió entre 1998 a 2004.

Sobre esto, la reconocida actriz ha expresado sobre no querer volver a interpretar a “Samantha” en proyectos futuros y prometió en julio de 2019 que “nunca” aparecería en otra película, y citó problemas en la cultura de trabajo con sus compañeras.