Está disponible en RD el servicio de internet satelital del magnate Elon Musk

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La empresa Starlink, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk, informó este jueves que ya está disponible en la República Dominicana para ampliar el acceso a Internet de banda ancha de alta velocidad en el Caribe.

Se recuerda que el presidente Luís Abinader, tras participar en la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, tomó un momento para visitar las instalaciones de Starlink tras una solicitud al Gobierno dominicano de ofrecer servicios de internet en el país.

Para esa oportunidad el jefe de Estado indicó, que con el inicio de las operaciones de la empresa la República Dominicana sería el primer país del Caribe y el tercero de Latinoamérica en tener banda ancha, baja latencia, cobertura mundial a bajo costo.

Starlink is now available in the Dominican Republic! Excited to expand access to high-speed broadband internet in the Caribbean → https://t.co/slZbTmHdml

— SpaceX (@SpaceX) July 28, 2022