¡Está como quiere! Jlo llega a los 54 años luciendo más radiante que nunca

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La radiante y multifacética Jennifer López, cariñosamente J.Lo, arribó este lunes a sus 54 años de edad ‘’estando como quiere’’, como en buen dominicano se le dice a una persona que está bien.

Jlo, la icónica cantante, actriz y bailarina ha logrado dejar una huella imborrable en el corazón de millones de fans en todo el mundo y ha acaparado la atención de todos porque a su edad es la envidia de muchas jóvenes.

A lo largo de los años, ha demostrado una capacidad sin igual para reinventarse, trascendiendo generaciones y rompiendo barreras culturales. Desde sus humildes comienzos en el Bronx, Nueva York, hasta convertirse en una figura influyente de la farándula internacional, su ascenso ha sido un testimonio de su arduo trabajo y talento innato.

Con una carrera musical que abarca más de dos décadas, Jennifer López ha lanzado innumerables éxitos musicales que se han convertido en himnos de diferentes generaciones. Su álbum debut «On the 6» en 1999 la catapultó a la fama, seguido de otros exitosos discos como «J.Lo», «This Is Me… Then» y «A.K.A».

Además, su talento como bailarina ha sido elogiado por su energía contagiosa y coreografías inolvidables.

Pero su éxito no se limita a la música, ya que Jennifer López ha dejado su huella en el cine y la televisión. ¿Ha protagonizado y producido películas aclamadas como “Selena”, “The Wedding Planner”, “Maid in Manhattan”, “Shall We Dance?» y «Hustlers», por la que recibió elogios de la crítica y fue nominada a prestigiosos premios.

Además de sus logros en el entretenimiento, J.Lo también es una exitosa empresaria. Con una línea de ropa, fragancias y una compañía de producción, ha demostrado su capacidad para triunfar en diferentes campos.

Vida amorosa

La vida amorosa de Jennifer, ha sido objeto de un interés público constante ya que a lo largo de los años, la talentosa artista ha experimentado relaciones significativas y notables altibajos en el amor, convirtiéndola en una figura emblemática en el mundo de las parejas famosas.

Desde su matrimonio con el camarógrafo Ojani Noa en 1997, hasta su compromiso con el actor Ben Affleck en 2002, J.Lo ha sido protagonista de titulares en los medios de comunicación por sus apasionantes relaciones.

El romance con Ben Affleck, apodado por los medios como «Bennifer», fue especialmente mediático y atrajo la atención de todo el mundo, convirtiéndose en una de las parejas más célebres de Hollywood en esa época.

Después de la ruptura con Affleck, Jennifer Lopez continuó su vida amorosa con matrimonios subsiguientes. Se casó con el bailarín y coreógrafo Cris Judd en 2001, aunque la relación llegó a su fin en 2002. Posteriormente, en 2004, contrajo matrimonio con el cantante Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos gemelos. Aunque esta pareja parecía sólida, anunciaron su divorcio en 2011.

Tras su separación de Marc Anthony, J.Lo volvió a encontrar el amor en la figura de Casper Smart, un bailarín y coreógrafo mucho más joven que ella. Su relación, aunque fue duradera, también llegó a su fin en 2016. Desde entonces, la cantante ha estado involucrada en otras relaciones, incluyendo una con el exbeisbolista Alex Rodríguez, con quien anunció su compromiso en 2019 y recientemente se volvió a casar, pero esta vez con Ben Affleck.

