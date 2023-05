¿Está agonizando la libertad de prensa en República Dominicana?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, conmemorado el pasado 3 de mayo, en República Dominicana algunas voces particulares se levantaron para debatir el estado actual de esta libertad fundamental.

Sin embargo, pocos medios de comunicación del país abordaron de manera especial el tema y dejaron pasar el Día Mundial de la Libertad de Prensa de forma silente, como si se tratara de una efeméride insignificante.

Recientemente, República Dominicana quedó en la posición 43 de 180 países evaluados por el Portal Reporteros Sin Fronteras en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, correspondiente al año 2023.

Partiendo de estos datos, los comunicadores Nikauly de la Mota, Edward Ramírez, Julio Samuel Sierra y Aneudy Ramírez entienden que hay motivos para pensar que, ciertamente, está agonizando la libertad de prensa en República Dominicana.

Durante la conducción del programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, expresaron su temor porque la libertad de prensa en República Dominicana esté retrocediendo en el tiempo hacia una época en la que la opinión era coartada y sesgada por intereses políticos.

Para la comunicadora Nikauly de la Mota en República Dominicana este día fue frío, ya que revisó los medios de comunicación, pero nadie se había referido al tema.

“He visto redes sociales y me di cuenta de que es más importante el Día del Beso o del Abrazo que el día que hoy estamos conmemorando. Hay más post en las redes sociales y en Twitter, que es donde realmente se debaten ideas, y se fijan posiciones sociales y políticas que en el Día de la Libertad de Prensa”.

La comunicadora expuso que aunque la clase periodística se ve distante, está unida por fuertes vínculos de amistad y solidaridad, por lo que espera que este Gobierno no juegue a ignorar como han hecho pasadas gestiones.

“Hasta la palabra de Dios dice que donde hay dos o más reunidos a nombre de lo correcto, se impone un poder y un crecimiento enorme. No hagan de la prensa otro partido político de oposición, no los necesitan y no es sano para la democracia”, expuso.

Edward Ramírez

Para el periodista Edward Ramírez, el Día de la Libertad de Prensa encuentra a República Dominicana en uno de sus peores momentos, debido a las agresiones e intentos de censura que se han manifestado en contra de algunos periodistas y comunicadores nacionales.

“Esta mañana se celebró una rueda de prensa en donde vimos que varios periodistas de la radio y televisión de la República Dominicana se solidarizaron con otros que han sido víctima de amenazas, de atropello e incluso que le han cerrado los espacios en que emitían sus opiniones, opinión que está de acuerdo con los intereses de la gente, pero no de empresarios”, comentó.

“Por eso expresamos nuestra solidaridad con los compañeros que han sido agredidos por el abuso de poder, y por los caprichos de políticos y empresarios que entienden que no pueden ser criticados, que entienden que son dioses del olimpo y que la crítica les da raquiña”, indicó.

Narró que “es bueno saber que así como hay otros medios de comunicación que deciden cerrar sus puertas a la opinión libre, hay otros que nos permiten expresarnos y que no nos van a amedrentar”.

Julio Samuel Sierra

Para el comunicador Julio Samuel Sierra es momento de que la República Dominicana empiece a cuestionarse en qué momento la encuentra esta efeméride, o si la sociedad dominicana realmente estaba dándole espacio a los periodistas para que tengan libre expresión.

“Yo quisiera pensar que no están retrocediendo en el tiempo para volver aquel momento en que la opinión era coartada y sesgada por un interés o por una línea que bajaba desde el Palacio, espero que no sea esa la situación, aunque hay motivos para pensar que sí”, señaló.

Narró que desde el principio de los tiempos el oficio de comunicar ha sido una labor para personas valientes que cargan en sus hombros con una responsabilidad social, porque el periodismo usado en su justa dimensión representa una herramienta de cambio.

“Es el combustible para los grandes cambios sociales, entonces, en la medida en que eso es sesgado, se coarta la democracia”, indicó.

Aneudy Ramírez

El analista político Aneudy Ramírez mostró preocupación al percatarse que el Ranking realizado cada año por el portal Reporteros Sin Frontera mostró que en esta ocasión República Dominicana posee niveles de crecimiento en torno a la libre expresión, en comparación con años anteriores.

“El año pasado estábamos en el lugar número 30, según el ranking ahora hemos subido al nivel 43, es decir, nos hemos alejado trece lugares”, comentó.

