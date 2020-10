Esquea Guerrero vaticina a la Plaza de la Bandera podrían acudir exfuncionarios “corruptos”

El Nuevo Diario, Santo Domingo. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Enmanuel Esquea Guerrero, vaticinó este domingo que, a la protesta convocada para este lunes, en la Plaza de la Bandera, podrían acudir los exfuncionarios “corruptos” del pasado gobierno, alegando que así no habría necesidad de ir a buscarlos a sus casas.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter el fundador del PRM manifestó “Balaguer decía que no cerraba la UASD porque allá estaban todos los comunistas juntos y era más fácil ubicarlos. En la Plaza de la Bandera seguro que estarán juntos todos los ex funcionarios corruptos del pasado gobierno. ¡No habría que ir a buscarlos a sus casas!”.

Se recuerda que el partido minoritario Generación de Servidores convocó para este lunes una manifestación de protesta contra los nuevos impuestos que figuran en el anteproyecto de ley del Presupuesto General de la Nación de 2021.

La manifestación está convocada en la Plaza de la Bandera de Santo Domingo a partir de las 5 de la tarde, según un comunicado del partido.

