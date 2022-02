Esquea Guerrero llama aprovechar crisis económica dejará conflicto Rusia-Ucrania para eliminar financiamiento a partidos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Emmanuel Esquea Guerrero, propuso este viernes aprovechar la crisis económica que dejará el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, para eliminar el financiamiento que tradicionalmente han recibido los partidos políticos en República Dominicana.

“Debemos aprovechar la crisis económica que traerá la guerra de Ucrania para eliminar el financiamiento de los partidos”, planteó Esquea a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, también pidió sean eliminados los privilegios económicos que reciben los legisladores.

No pedí eliminar el Barrilito y el Cofresito porque pensé que ya no existían! Ahora que me lo recuerdan, pido que se aproveche la crisis de la guerra para tambien eliminarlos!

— Emmanuel Esquea (@EmmanuelEsquea) February 25, 2022