Esquea Guerrero dice en contrato carretera Samaná se violaron muchas leyes que perjudicaban al Estado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO, RD. -El destacado abogado Emmanuel Esquea Guerrero dijo este viernes que en el contrato de concesión para construir la carretera de Samaná se violaron muchas leyes que perjudicaban al pueblo dominicano, y entre los vicios está que no había contraparte dominicana.

Indicó que hay una ley del gobierno del presidente Antonio Guzmán, que establece que en las obras del Estado podían participar la inversión extranjera en un 50 por 50 con la inversión dominicana, pero eso desde el primer momento no fue así.

“En ese contrato desde el primer momento tuvo grandes debilidades, una de ellas, era que se establece precio en la licitación, que fue la oferta de 125 millones de dólares, que era el precio mínimo, pero que podría variar y que cuando se haga un estudio económico financiero final, se determinará el precio real “y a los pocos meses apareció ese estudio con un aumento de 26 millones de dólares, un 25% aproximadamente por encima”.

Manifestó que, en la construcción de la Autopista de Samaná, la inversión dominicana no llegaba a un 30%, originalmente, el Consorcio que participó si había una inversión dominicana mayoritaria, pero en realidad cuando se firmó el contrato, inmediatamente el desequilibrio llegó a 70%.

El doctor Emmanuel Esquea Guerrero expuso estas consideraciones a los comunicadores Gregory Caimares y Abinader Fortunato, en el programa La Hora 22.

En ese espacio detalló la forma en que el Estado fue estafado en el 2001 con la firma de un contrato que siempre estuvo lleno de violaciones de leyes que perjudican al pueblo dominicano.

Describió que en la primera licitación se habla de financiamiento y que el Estado iba a pagar, pero ya en esta segunda licitación se habla de que quien resulte beneficiado de esa obra, tendrá que aportar el 80% de la inversión para construir la obra.

“Entonces, en esa segunda licitación ya se establece el costo de la obra, que va a costar 125 millones de dólares y se dice que el ganador pagaría el 80% y el Estado va a poner el 20%, así como que el beneficiario o constructora va a recuperar su inversión con el peaje que se pague a 33 años, tres años para construir y 30 años para mantener la obra en operación cobrando el peaje.

Legisladores no se preocuparon en leerlo y se aprobó así

Indicó que el contrato para construir la carretera de Samaná fue aprobado en el Congreso Nacional y tenía un anexo y los legisladores no se preocuparon en leerlo y se aprobó así.

Expresó que, posteriormente se sometieron unas actas del contrato que también tenía un anexo y tampoco la leyeron y aprobaron así.

“Y es porque los legisladores nuestros no leen, yo fui legislador ocho años, y decía alguien, cuando tu quiera que el congreso no apruebe una ley ponle más de tres páginas que no lo van a leer, la mandan a una comisión y aparece alguien y dice yo nunca vi eso, a mí no me lo presentaron. Eso da pena, pero esa es la realidad”, dijo el abogado.

Relacionado