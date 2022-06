Esposo que mató policía dominicana en El Bronx afirma nueva pareja de ella le ordenó matarla

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El dominicano Argenis de Jesús Báez Pizano, quien el lunes de esta semana en la madrugada mató de ocho puñaladas a su esposa, la policía también dominicana Arianna Reyes Gómez, le dijo a los investigadores de homicidios que lo interrogaron en el cuartel 44 en El Bronx, que la nueva pareja de su ex mujer, le ordenó que la matara.

La autopsia reveló que la acuchilló varias veces en el pecho, las piernas, el torso y la espalda.

La revelación la hizo en la Corte Criminal de El Bronx el fiscal adjunto de ese condado a cargo del caso, David Birnbaum, pero no amplió detalles de la extraña revelación del acusado que podría darle un nuevo giro a la investigación.

Argenis, agregó el fiscal auxiliar, también le pidió a la policía que saliera a buscar al compañero de la víctima.

“Él que me dijo que la matara”, les firmó varias veces a los interrogadores.

El fiscal adjunto relató esa parte del interrogatorio el martes mientras Báez Pizano era instruido formalmente de los cargos por homicidio involuntario y posesión criminal de un arma ante un juez.

“Su compañero es el que me dijo que hiciera esto. Me dijo qué hacer”, dijo el imputado a la policía, según la narrativa del fiscal.

“Búsquenlo, no puedo creer que haya hecho esto”, añadía Argenis en el interrogatorio acorde con lo dicho por el fiscal.

Fue dejado en prisión preventiva sin derecho a fianza después que se le leyeron las acusaciones.

“El acusado aquí está con cargos de asesinar a la víctima, una oficial de policía de la ciudad de Nueva York con quien tiene un hijo en común. La apuñaló varias veces, aproximadamente 8 veces, en el pecho, la pierna, el torso y la espalda”, dijo Birnbaum al tribunal.

Los fiscales dijeron que recuperaron imágenes de vigilancia en las que Argenis aparece confrontando a Reyes Gómez en la puerta de su casa antes de entrar a la fuerza.

Dos minutos después, se le ve en el video abandonando la residencia de la muerta con un cuchillo en la mano antes de irse de la escena del crimen, detalló la fiscalía.

Le confesó a una pariente, que es una tía suya, que le dijera a su hijo que llamara al 911.

La policía allanó el apartamento de Argenis con una orden del juez encontrando su ropa ensangrentada.

El abogado defensor del dominicano John Russo, dijo a medios locales que no estaba al tanto de las acusaciones de su cliente contra la nueva pareja de Reyes Gómez.

“Mi cliente no me ha dicho eso”, dijo Russo. “Eso parece provenir de información de terceros. Mi cliente no me indicó eso en absoluto. De hecho, no indicó que hizo ninguna declaración a la policía aparte de su nombre y que está aquí para entregarse”, añadió el defensor frente al edificio de la corte en El Bronx.

Argenis no tenía arrestos previos excepto una infracción de tránsito, revela su récord judicial.

Tampoco hubo antecedentes de violencia doméstica entre la pareja que estaba separada desde hacía ocho meses.

El juez le advirtió al acusado que si a juicio y es declarado culpable será condenado a cadena perpetua.

