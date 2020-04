Esposo de comunicadora María Angélica Ureña es hospitalizado por coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora María Angélica Ureña, quien dió positivo al covid-19 el pasado 23 de marzo, informó la noche de este miércoles, a través de una historia en Instagram, que su esposo Cristian Moquete estaba interno desde el domingo por síntomas del covid-19.

Ureña, explicó que no quería decir nada públicamente hasta el momento, pero que ya su pareja tenía una semana con fiebres y otros síntomas, pero no fue hasta el fin de semana que lo ingresaron el Hospital Militar Ramón de Lara teniendo el diagnóstico positivo a la enfermedad que le ha quitado al día de hoy la vida a más de 50,000 personas en todo el mundo, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos.

La también actriz, había informado, dos semanas atrás, cuando ella dió positivo, que en ese entonces Cristian había salido negativo, pero al parecer no tenía tiempo suficiente para otro diagnóstico hasta que empezaron los síntomas.

“Ustedes no lo sabían, pero hasta que mi esposo no estuviera estable no quería compartir por aquí que está interno desde el domingo en la noche (tenía una semana con fiebres altas y sin apetito) al parecer el resultado negativo fue todo lo contrario. Hace un momento me envió este video del hospital donde está y allí pusieron una canción alabando a nuestro Señor y se escuchaba en todas las habitaciones dándole esperanza a los que allí están luchando por sus vidas. Dios en control divino de todo. Oremos por nuestro país y el mundo”, expresó la locutora.

Anuncios

Relacionado