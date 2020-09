Esposa de Reinaldo: peledeístas no acudieron a votar por falta de logística, fue por falta de motivación

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Santo Domingo.– Ingrid Mendoza, esposa del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, aseguró este jueves a través de sus redes sociales que fue por falta de motivación que un millón de peledeístas no acudieron a votar en las pasadas elecciones y no por falta de logística.

“Comparto totalmente tu opinión Fausto!!! Ese millón de “peledeístas” no acudió a votar no por falta de logística, pues, salvo algunas excepciones, así no fueron formados, sino por falta de motivación política/partidaria para hacerlo”, escribió la dama en su cuenta de Twitter en respuesta a Fausto Montes de Oca, un estrecho colaborador de Pared Pérez que recientemente se inscribió en la Fuerza del Pueblo.

Se recuerda, que en la pasada contienda electoral Mendoza brindó su apoyo al excandidato presidencial por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, luego de abandonar las filas del PLD.

