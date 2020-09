Esposa de Pared Pérez a Danilo: peledeístas no fueron a votar por falta de motivación política, no por falta dinero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La esposa de Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ingrid Mendoza, reaccionó este jueves a las declaraciones del expresidente Danilo Medina, en el sentido de que simpatizantes de ese partido no trabajaron en la campaña por falta de logística y el millón de pedeleístas que no acudió a votar lo hizo por falta de motivación política.

Las declaraciones de Mendoza surgen tras una publicación en Twitter del abogado Fausto Montes de Oca, quien se preguntó “¿por qué un millón de peledeístas no acudió a votar? Porque no se sentían representadas en esa propuesta electoral. Hizo falta la mística, simbolismo y el prestigio partidario de Leonel Fernández y Reinaldo Pared Pérez; con cualquiera de ellos dos se unificaba y se ganaban las elecciones”.

A esto, Mendoza manifestó “¡Comparto totalmente tu opinión Fausto! Ese millón de peledeístas no acudió a votar no por falta de logística, pues, salvo algunas excepciones, así no fueron formados, sino por falta de motivación política/partidaria para hacerlo!”.

El exjefe de Gobierno manifestó que la pérdida de las elecciones debe servir al PLD para cambiar su imagen y contacto con la población, a fin de que sean vistos de forma diferente. Hizo estas declaraciones durante un encuentro el pasado martes con alcaldes y directores distritales de esa organización.

Asimismo, resaltó que en la pasada campaña, la cual calificó como la más costosa, “nadie quería hacer nada, si no había dinero de por medio. Entonces, un partido que cayó en esa condición, no se merecía tener el poder”.

“Esto tiene de bueno que nos sacude y nos está sacando de nuestra área de confort. Todo el mundo estaba acomodado, compañeros que tenían salarios de 80,000 y 90,000 pesos, inconformes. Familias completas recibiendo cheques y había que rogarles para que hicieran el trabajo que el partido requería”, dijo.

“Hay más de un millón de peledeístas que no fue a votar, pero no votaron, por el contrario, porque siguen siendo peledeístas de corazón. Debemos ver qué tenemos que enderezar, todos, de nuestra conducta, para que nuestros compañeros vuelvan a creer en nosotros cuando toquemos las puertas de su casa, porque, en estas elecciones, las cerraron”, señaló Medina.

Comparto totalmente tu opinión Fausto!!! Ese millón de "peledeístas" no acudió a votar no por falta de logística, pues, salvo algunas excepciones, así no fueron formados, sino por falta de motivación política/partidaria para hacerlo!! https://t.co/4HqE9nS72E — Ingrid Mendoza (@ingridmendozap) September 17, 2020