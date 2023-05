Esposa de Nfasis inaugura su nuevo proyecto

Diversos artistas e influencers nacionales e internacionales han recomendado el centro de estética.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La cosmiatra Diana de García, esposa del controversial artista urbano dominicano Nfasis, inauguró el nuevo espacio de relajación ubicado en Bella Vista, Diel Centro y Spa.

El Spa de los famosos como también es conocido el lugar, ofrece una amplia variedad de servicios, desde Salón de belleza, arreglo de uñas, Facial Profundo, Peeling Químico, Quimicoexfaliación Combinada, Microdermoabrasión, Dermapen – Microneeding, Dermaplaning (Bisturí), Blanqueamientos Corporales, Micropigmentación Cejas y Labios, Neutralización de Labios, Cauterización de verrugas, Masajes de relajación, masajes reductores, Drenaje Linfático post Operación, Extensiones de pestañas, Depilación con Cera Facial y corporal, entre otros.

“Estoy muy contenta con este nuevo paso que estoy dando en mi vida, y me siento muy agradecida de mi esposo, quien constantemente me brinda su apoyo incondicional.” Expresó Diana. Por su parte, el urbano Nfasis dijo: “Este centro no tiene nada que envidiarle a ningún otro, y así lo han manifestado todos los influencers y personalidades que nos han visitado”.

La pareja de empresarios ha demostrado que es posible sostener una relación sólida a pesar de las diferencias. Se recuerda que en el 2020 su boda de Nfasis y Diana se tornó de alcance viral cuando esta subió al altar vestida de blanco, llevando un precioso traje de novias, mientras que Joel García Domínguez conocido como Nfasis apareció en el lugar llevando bermudas, T-shirt blanco y chancletas con medias altas, provocando críticas a nivel mundial.

El más reciente proyecto de la exitosa pareja ya abrió sus puertas al público. Personalidades como Santiago Matías (Alofoke) Jessica Pereira, Ceky Vicini, Mark B, Cherry Scoom, y Vladimir Dotel, y los internacionales MARKO, Guayna han dado el visto bueno al nuevo centro de relajación, ubicado en la calle San Juan Bautista de la Salle no.18, próximo a Down Town Center.

