Esposa de bombero fallecido: ” Mi amor yo sé que esto es una broma de muy mal gusto”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – “Mi amor yo sé que esto es una broma de muy mal gusto sé que esto es mentira yo sé que no estás muerto porque siempre me decías que los héroes muertos no salvan vidas”, es la expresión de la esposa de uno de los tres bomberos que fallecieron este miércoles mientras trataban de sofocar el incendio en la tienda Casa Mora, en La Vega.

Se trata de la pareja de Olvis Arias, quien lo felicitó el pasado martes debido a que estaba de fiestas de cumpleaños.

“Feliz cumpleaños esposo querido. Recuerda siempre sonreír. Estoy orgullosa de compartir mi vida contigo, de poder haberte conocido y de formar una familia junto a ti. Te deseo lo mejor. Muchos éxitos en todo lo que te propongas. Te ama mucho, tu querida esposa”, fue uno de los mensajes de la pareja de Arias.

También le expresó “hoy es un año más que celebrar junto a la persona que más amo. Felicidades querido esposo, espero te diviertas mucho en este día porque lo haré muy especial para ti. Invitaré a todas esas personas que tanto te quieren para que te sientas rodeado de mucha felicidad y compañía”.

“Esposo, recuerda que no estás solo y tienes una familia que te apoyará, una familia que estará contigo siempre en las buenas y en las malas y una esposa que te ama. Sin más nada que decir, muchas, pero muchas felicidades Olvis Farias, Thurubia BL Emma López”, agregó.

Ante el fallecimiento de su pareja, expresó “aún no lo creo mi amor que me dejaste sola, que le diré a las niñas cuando vaya a verla le dijiste que las llevarías a comprar helado”.

Relacionado