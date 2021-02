Esposa de Albert Pujols afirma está será última temporada del estelar bateador en MLB

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Albert Pujols se encamina a su temporada número 21 en las Grandes Ligas y la que según las palabras de su esposa, Deidre Pujols, será la última de una majestuosa carrera en la mejor liga de este deporte.

“¡Hoy es el primer día de la última temporada de una de las carreras deportivas más destacadas! Me refiero a mi esposo @albertpujols que desde niño comía, dormía y respiraba este deporte” expresa la señora Pujols en un mensaje a través de su cuenta en la red socia Instagram.

“¡He tenido el privilegio de terminar 23 años de este viaje de béisbol y es con tanto corazón que digo una bendición sobre él mientras termina esta buena carrera! Nunca he conocido a nadie más dedicado, disciplinado y consistente que Albert. Le ha encantado el juego, le ha dolido por el juego y ha hecho sacrificios por este juego como si fuera su propio hijo. Ha pasado de ser un joven celoso a un líder confiado al que muchos admiran”, expresa Deidre al referirse al recorrido de uno de los bateadores más respetados, de los que han accionado en MLB.

“De ninguna manera somos perfectos y definitivamente no es una máquina como muchos lo han llamado, pero ha dado todo lo que tenía para asegurarse de que todos tuviéramos una victoria que experimentar con él en el campo. Albert dice que no quiere ser conocido por lo que hizo en el campo, sino por quién era fuera del campo … ¡hoy celebraré ambos! Dios aún no ha terminado contigo mi amor y mientras terminas esta última temporada, sé que ya preparado para ti hay otro viaje lleno de bondad esperando solo por ti”, continúa la esposa del tres veces ganador del premio al Jugador Más Valioso.

Pujols, quien estará en su último año de contrato con los Angelinos, fue entrevistado hace unos días por ESPN y expresó que aún no había tomado una decisión de su continuaría tras finalizar esta temporada, pero por lo expresado por su esposa, es decisión ya está tomada y respaldad totalmente por ella.

“¡Gracias por 21 años de increíbles emociones en el béisbol! ¡Termina fuerte como el ángel que eres y sé que nos sorprenderás a todos en esta temporada 2021 como siempre! # última temporada # béisbol # mlb # jugador de béisbol #albertpujols #angelsbaseball”, concluye el mensaje de la señora Pujols.

Con 662 jonrones y más de 3000 hits en su carrera, Albert posee todos los méritos para ser considerado para ser un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, una vez se cumpla el tiempo correspondiente tras su retiro. La oportunidad de despedirle por todo lo alto, la tendrán cada uno de los amantes del béisbol en la temporada 2021 de Grandes Ligas.

https://www.instagram.com/p/CLnDxRulfN5/?igshid=17tfaikvn3pvf