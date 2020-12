Esperanza de Litghow: La dueña de la olla mágica con la receta de una vida de servicio

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- Pensar en tía Esperanza es, de entrada, pensar en humildad, tanto, que aún siendo una gloria de la gastronomía criolla, prefirió siempre que la llamaran cocinera y no chef.

Pensar en tía Esperanza es pensar en elegancia, pero no en elegancia de clase, sino del alma.

Pensar en ti, tía Esperancita, es saber que se es capaz de ser brava y noble al mismo tiempo, porque tú entendiste que no se pueden ganar todas las batallas, pero sí que todas se luchan de pie.

Porque como bien dijiste en una entrevista reciente: “Yo nunca en mi vida he podido sentir envidia. No sé lo que es eso. Para mí el cocinero no puede ser envidioso porque trabaja para atender a los demás, para hacer felices a los demás”, y así lo cumpliste en cada respiro y hasta el último.