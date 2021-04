Reflejados en contraposición como efectos de mercurio, encuadrados en diseños o superficies planas, que reflejan la belleza, la fealdad, reflejan lo que tengan en frente…

Los hay pequeños, de escaso diseño, de materiales corrientes y de materiales de lujo, hay espejos que alumbran palacios, que deslumbran ciudades, pero al fin espejos, hay espejos de gran valor histórico, social, emocional, económico y cultural. Sin importar el lugar donde estén, las láminas reflejan lo mismo, reflejan el elemento Contrapuesto, de ahí que la diferencia la hace la materia de referencia, no el espejo en sí, si colocamos una rosa en frente de un espejo de barrio y esa misma rosa la proyectamos en un espejo de palacio, veremos en sendos espejos la misma rosa, con la sola excepción de si entre uno y otro hay efectos de realidad aumentada.

Todos los días nuestros cristales reflejan un alto nivel de violencia, de sangre, de dolor, pero al ser espejos de quinta nadie se entera y si se entera no les importa, creen que la sangre solo se refleja en los barrios y entre gente común, pero, algunos hechos sugieren que ya no sólo en los barrios, sino también en los residenciales, no importa si eres una cifra de uno entre diez millones o uno entre los de arriba, en el palacio se entera del reflejo, de ese reflejo tan real que nos enteramos los simples mortales todos los días, y en honor a ese reflejo se anuncian medidas que seguramente aumentarán los espejos de sangre, entre los de uno en diez millones, pero que a veces por su acritud, dejan de ser del montón y ofenden toda la nación.

El martes 30 de marzo del 2021, la Policía Nacional dominicana ultimó a los esposos Eliza Muñoz Marte y Joel Díaz, quienes venían de una actividad religiosa y se trasladaban desde Villa Altagracia San Cristóbal a Santo Domingo Este, donde residían, hasta ahora se dice que la patrulla policial los confundió, las preguntas obligadas ¿Con quién los confundieron? ¿A quién prestaba servicio la policía para ese encargo? ¿Es atribución de la policía matar a los ciudadanos aun estos estén en conflicto con la Ley? ¿Si no estaba en riesgo la vida de ninguno de los miembros de la patrulla, cómo explican el uso de la fuerza y en esos extremos?

Hasta el momento el Ministerio Público vincula a los hechos al segundo teniente Victorino Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, y los rasos Antonio Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís, quienes formaban parte de la Policía Preventiva. Estos hechos de sangre por parte de la uniformada pasan con una frecuencia pasmosa, se recuerda que meses antes en circunstancias, aún no aclaradas, fue asesinado por la policía, el teniente coronel piloto Israel Rodríguez Cruz. (FARD)

Es momento de que la sociedad dominicana se ponga de pies y se oponga tajantemente a las ejecuciones que viene realizando la policía nacional desde hace mucho tiempo y que la ciudadanía valida con comentarios como “tenía diez fichas” “era un delincuente” en esos supuestos corresponde que la policía los aprese, entregue al Ministerio Público y este los procese a la justicia.

La reacción de la ciudadanía ante la muerte de los jóvenes Eliza Muñoz Marte y Joel Díaz ha sido de indignación y repudio total, Luis Abinader, presidente de la República, por su parte ha instruido cancelar a los agentes, traducirlos a la acción de la justicia y ofrece su respaldo irrestricto a las familias de las víctimas.

Ahora toca esperar que la justicia actúe, que se garantice la integridad de los dos acompañantes de la pareja, para evitar que “tengan algún accidente” y puedan ofrecer su testimonio ante los jueces y se sanciones estos policías con las penas máximas posibles y el estado asuma la responsabilidad patrimonial derivada de la relación comitente a “preposé” con los sobrevivientes y con las familias de las víctimas fatales que han caído por una confusión que pareció más un acto de sicariato que de labor preventiva de la Policía.

Por Carlos de Pérez